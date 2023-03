Marc Vidal pone en duda si la crisis del Silicon Valley va a afectar a España: "Cuando quebró Lehman Brothers"

Desconcierto e incertidumbre. Así se encuentran los bancos del mundo tras la caída del Silicon Valley Bank. Si ayer, todo eran analistas en la prensa llamando a la calma y a limitar un problema puntual de gestión de una entidad, un día después del batacazo bursátil, los comentarios son muchos más alarmantes. En'Herrera en COPE'hemos vuelto a tratar el tema en la 'Salida de Emergencia' de Marc Vidal. Y es que, a raíz de la crisis del Silicon Valley, ayer bajó el Euríbor, algo que, "de forma indirecta" mantiene relación con la entidad bancaria, tal y como señala el analista económico.

El colapso del banco de Santa Clara complica la subida de tipos anunciadas hace pocos días por la Reserva Federal de Estados Unidos y por derivación, el Banco Central Europeo. Por lo menos lo complica. Estamos en manos de gente que, o no antiende o no se entera, porque hace menos de una semana, la Reserva Federal (el Banco Central de Estados Unidos), anunciaba una subida de tipos agresiva, puesto que la inflación no cesa y la economía no se enfría. Hace menos de una semana. El banco emisor Yankee ni se olía la que se les venía. O esta gente se entera de las cosas por Bloomberg, de lo que pasa en su país, o es que estamos como en 2007, cuando cinco minutos antes de la quiebra de Lehman Brothers, las agencias de calificación le daban la máxima puntuación de triple A imperial brillante.

Por eso sorprende que ayer Goldman Sachs pronosticara que no habrá subida de tipos este mes, y por derivación tampoco lo hará el Banco Central Europeo, porque hay miedo a que el sistema financiero esté más tocado de lo que parece. De ahí que el Euríbor se relajara ayer después de muchos días escalando consecutivamente.

¿Cuál es la buena noticia?

Que el Euríbor se tranquilice en los últimos días sería una buena noticia para las familias, un calmante al menos. Está por ver si la presión inflacionaria se incrementaría después y la subida de los precios volvería a exigir de nuevo, más tarde, el incremento de las tasas de interés y así un bucle de vuelta a empezar. Y va a ser difícil salir de esta, porque la política monetaria de los bancos centrales está acorralada por su mala cabeza, puesto que la Reserva Federal ha garantizado que va a rescatar los depósitos de cualquier banco que caiga. Vamos a entrar en un bucle perverso. Tendremos más dinero otra vez para comprar lo mismo, y eso es inflación, y depreciación de ahorros. Y depreciación de patrimonios en general.





Pero la pregunta sería si la crisis financiera se tapona con el rescate del Silicon Valley Bank. Y está por ver si el pánico se contagia a Europa, por ejemplo. Aquí todo el mundo dice que esto no es Lehman Brothers. De momento sabemos que los Swaps (es decir, el seguro de cobertura ante un impago de Credit Suisse), a esta hora de esta mañana está en máximos históricos. Habrá que estar con mucho ojo porque recordemos que en 2007, tras la quiebra del famoso Lehman Brothers aquí se decía que no había riesgo porque nosotros no tenemos hipotecas subprime, ni las teníamos, pero se llamaban créditos a 120%. Y ahora se dice que aquí no hay riesgo, porque nosotros no tenemos bancos expuestos a capital riesgo o startup. Revísenlo bien eso. Ya veremos, por si acaso yo voy tirando por la 'Salida de Emergencia'.