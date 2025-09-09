Emilio Pérez de Rozas, sobre las 'normas' con las que juega el Barça: "A los primeros que engaña el club es a sus socios"

Una de las preguntas que Manolo Lama planteó este martes en Deportes COPE tiene que ver, en parte, con el visto bueno que se le ha dado al Barcelona para que dispute su próximo partido de LaLiga frente al Valencia en el estadio Johan Cruyff.

Se da la circunstancia de que el aforo de dicho estadio es de 6000 espectadores, y el Reglamento de LaLiga especifica que los estadios en los que jueguen los equipos de Primera División deben contar con con aforo mínimo de 8000 localidades, condición que no se cumple en este caso. Pero se indica que la Comisión Delegada podrá, por ciertas circunstancias concretas, aceptar la disminución de dicho aforo.

OTROS MOTIVOS PARA ENFADARSE CON LAS 'NORMAS' DEL BARCELONA

Y no es el único motivo por el que los aficionados de otros equipos puedan 'mosquearse' por el efecto de las normas con el club azulgrana: el 'caso Negreira', que sigue en los Tribunales; las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor auspiciado por el Gobierno, cuando el club no cumplía con los requisitos exigidos por el 'fair play financiero'. Están las palancas económicas de 'Barça Estudios', que aceptó LaLiga, y el Villarreal-Barça que se puede llegar a jugar en Miami.

Por todo eso, Lama lanzó una pregunta clara a Emilio Pérez de Rozas: ¿juega el Barça con unas normas diferentes al resto de equipos de LaLiga?

Para Pérez de Rozas, es más que claro que "efectivamente, el Barça juega con unas normas especiales", pero que "son las mismas que ninguno de los otros equipos sabe utilizar". Pero si de engaños se trata, para el periodista catalán asegura el club azulgrana "y la Junta de Laporta, a los primeros que engaña es a los socios del Barça, que llevan un año de retraso con respecto a la fecha que les dijeron que irían al nuevo Camp Nou por el 125 aniversario".

Y, para más 'inri', "todo comenzó con otro engaño: renovar a Messi 'con un asadito'. ¡Esas son las normas del Barça!", concluyó.