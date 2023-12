Marc Vidal: "Mejorar el salario medio no puede depender de la deuda o de la subida de impuestos"

Marc Vidalpone el foco en su 'Salida de Emergencia' este viernes en la recesión técnica en la que ha entrado la eurozona tras revisar a la baja el crecimiento del primer trimestre, una vez que hemos conocido que el PIB “se contrajo un 0,1% en el pasado trimestre”.





“Un hecho” explica el analista económico “que se cumple cuando una economía crece en negativo durante dos trimestres consecutivos” como sucede en estos siete países “Dinamarca, Estonia,Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Austria y Suecia” mientras que “los países que crecieron en el mismo período fueron Malta, Polonia y Chipre (+1,1%)”.

Entre estos últimos países se encuentra también España que, como apunta Vidal, “está entre las economías que esquivaron el batacazo al crecer un 0,3%. Una décima menos que en el segundo trimestre”.

De este análisis de “las principales economías” hay dos claves que hay que tener en cuenta y que para Marc es “lo más preocupante” porque “destaca el estancamiento alemán, con una disminución del 0,1% en su PIB, y el hundimiento francés que experimentó una desaceleración de cinco décimas”





Europa se para

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La principal lectura que sacamos es que Europa se para, ya que “el debilitamiento progresivo del sector industrial indica un deterioro económico inminente”, señala Vidal apuntando que “los datos negativos de producción industrial de Alemania sugieren que esto no ha hecho más que empezar”.

Los alemanes temen más a la inflación que a una crisis productiva

“Alemania lleva cinco meses consecutivos perdiendo producción, de un 7% anual en el sector industrial y del 2% mensual en la construcción”, añade.

Si el analista económico mostraba su preocupación por la situación de Alemania, asegura que “los alemanes temen más a la inflación que a una crisis productiva. Saben que controlar los precios exige parar la economía. En su memoria están los años 30 del siglo XX y la hiperinflación que lo complicó todo después”.









A España, ¿le va bien?

Aunque asegura Vidal que “España sobresale como si la tormenta no fuera con nosotros” se debe a “un motivo puntual y preocupante paradójicamente”.

Y explica, a continuación, cuál es ese motivo. “Resulta que nuestra estructura económica se sustenta en los servicios y el turismo. Sectores que se nutren de microempresas y que generan salarios bajos en comparación con las grandes compañías o con la industria. Esa dependencia ahora juega a favor nuestro, pero está solidificando una estructura laboral inestable. Mejorar el salario medio no puede depender de la deuda o de la subida de impuestos. La gran oportunidad para transformarlo estaba en los Fondos Europeos y en aprovechar el rebote tras la pandemia. El problema es que el tiempo pasa, y cuando Alemania, y el resto de países, recuperen su potencial productivo industrial, nosotros seguiremos con un modelo muy revisable”.

En resumen, concreta, Marc Vidal, “ahora parece que crecemos mucho. Pero no es cierto. Es por comparación con los que no crecen. Cuando esos otros crezcan de verdad, la comparativa será muy distinta. No hemos hecho nada para preparar ese futuro. Y es una pena porque, si se hiciera bien, España está en la mejor posición para ser el propietario de la salida de emergencia”

Las 'Salida de emergencia' de la semana de Marc Vidal





Los impuestos, la moneda de cambio de los gobiernos

Pasa que casi siempre que se habla de economía salen a relucir los impuestos, esos que tanto utilizan quienes están en el Gobierno para aplicar las pertinentes medidas en detrimento de la mayor parte de los españoles.

Y pasa que cuando hay unas elecciones en juego, unas de las promesas electorales más usadas es que van a bajar los impuestos. Pues bien, este año, cuando nos preparábamos para otra jornada electoral, un oyente preguntaba a Carlos Herrera si creía que el PP bajaría los impuestos si llegara a la presidencia.

Y la respuesta del comunicador de 'Herrera en COPE' fue más que contundente.