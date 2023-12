El aviso de Marc Vidal: “2024 no va a ser el año del empleo, sino el año de los despidos”

Marc Vidalpone el foco en su 'Salida de Emergencia' este lunes en la situación que se encuentra la industria española y la seria consecuencia que puede acarrear de no actuar “en base a los datos objetivos que tenemos”.





Ocho meses de caídas en la industria española





Cuenta el analista económico que la industria española lleva ocho meses consecutivos de caída, principalmente por cuatro motivos:

La incierta política económica del nuevo gobierno

del nuevo gobierno La decorada debilidad de la economía

de la economía Las tensiones geopolíticas

Altos tipos de interés

Consecuencia de ello es que “la producción del sector manufacturero registrara su mayor caída anual, donde los nuevos pedidos y la actividad de compras disminuyeron”.

Un descenso, apunta Vidal que “se refleja en el índice de gestores de compra (PMI), que se situó en 46,3 puntos. Recordemos que por debajo de 50 indica contracción de la actividad”.

Señala también que “por si fuera poco evidente que nuestro sector industrial no logra propulsar nuestra economía, dependiente cada vez más de los servicios, la Comisión Europea, el FMI y la OCDE proyectan una desaceleración en la Eurozona, con Alemania entrando en recesión, y al enfriamiento de la actividad en áreas como China”.

Un “lío internacional” que se refleja en “la disminución de nuevos pedidos para la exportación, que llevan 21 meses cayendo”.





Amenospedidos,menosproducción;y amenos producción, menos empleo





Una cuestión que viene a medida en este día en el que se han conocido los datos del paro en el mes de noviembre, con una bajada de 24.573 personas, rompiendo así con tres meses consecutivos de subida.





Apunta Marc Vidal que “las empresas industriales han reducido significativamente su actividad de compras y han recortado los niveles de empleo. Ya no hablamos de menos contrataciones, estamos hablando directamente de despidos”

Y eso, que como señala el analista económico, “a pesar de que la versión oficial intenta maquillar los datos, denominando a un millón de personas ‘ocupados demandantes de empleo’, siendo a todas luces individuos que están en paro, o que se denominen ‘fijos discontinuos’ a centenares de miles de personas, que lo que son ahora mismo es ‘parados discontinuos’, a pesar de todo eso, y que ese millón largo de desocupados no figuren en las listas del paro, la realidad pesa como el plomo”.

2024 no va a ser el año del empleo, sino el año de los despidos

Del 2023 habla Vida de “penoso récord”, ya que “las bajas de afiliación por despido superan las 750.000, un 28% más que en 2022. Un aumento que supera el peor momento de la pandemia”.

Y hay más, porque como confirma tras hablar con “despachos profesionales que se dedican a esto, todo indica que lo peor está por llegar”.

“A pesar de la aparente mejora del mercado laboral español en los últimos años, y que los datos de crecimiento son positivos, pues seguimos aplicando comparativas favorables gracias a la brutal caída de nuestra producción en 2020, los despidos objetivos por causas económicas han crecido un 35%, evidenciando que esto se para lentamente”

Por eso, avisa Marc Vidal que “si no se actúa en base a los datos objetivos que tenemos, reduciendo la carga fiscal, aligerando las cotizaciones o aplicando incrementos salariales solo por capacidad productiva, 2024 no va a ser el año del empleo, sino el año de los despidos. Y sin empleo no hay 'salida de emergencia'”.

“El truquito del Gobierno”

Hacía referencia Marc Vidal a la versión oficial de los datos que “intentan maquillarlos” con la denominación de “fijos discontinuos” a lo que Carlos Herrera definía como “el truquito del Gobierno”.

Y es que desde que se conoció la denominación que el gobierno eligió para referirse a personas que son 'parados discontinuos', el presentador de 'Herrera en COPE' no duda en recordarlo, sobre todo, cuando salen los datos del paro.