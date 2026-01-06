Marc Vidal, inversor: "Hay una solución viable para las pensiones que pasa por tres caminos y así tengamos más renta disponible"

La mitad de los españoles no ahorra para su jubilación, a pesar de que la mayoría cree que su pensión pública será escasa. El analista económico Marc Vidal ha analizado esta "contradicción importante" en la sección 'Salida de emergencia' del programa 'Herrera en COPE'. Según Vidal, el problema no se debe a la ignorancia, ya que la gente sabe que el sistema envejece, con menos cotizantes y más jubilados, y que "las promesas políticas no pagan factura".

El bolsillo como principal barrera

El experto ha señalado que el principal freno para el ahorro privado no es cultural, sino económico. "Muchos quieren ahorrar, pero no pueden hacerlo sin recortar en vivienda, en alimentación o en energía", ha afirmado Vidal. La renta de muchos ciudadanos apenas deja margen para poder planificar un futuro financiero de manera libre y voluntaria.

A esta situación se suma "un diseño institucional que desincentiva el esfuerzo individual", según el analista. Vidal ha enumerado los altos impuestos al trabajo, los cambios constantes en las reglas del juego y "un discurso oficial que invita a confiar en el estado". La consecuencia directa, en sus palabras, es una mezcla de "dependencia presente y fragilidad futura".

Planes de pensiones y "tutela" estatal

En cuanto a los productos de ahorro, Marc Vidal ha comentado que los planes de pensiones individuales "resultan muy poco atractivos", mientras que los de empresa "apenas cubren a una minoría". Sin embargo, ha criticado que la solución propuesta desde el ámbito oficial siga siendo "más tutela", con medidas como la inscripción automática o las campañas de concienciación. "Se trata al ciudadano como si fuera un menor de edad despistado", ha sentenciado.

Para Vidal, el problema de fondo es que la renta de las personas "apenas deja margen para decidir libremente". Por ello, ha propuesto una solución viable: "aumentar la capacidad real de ahorro". Esto pasaría, según él, por mejorar los salarios a través de un empleo de más calidad y por "reduciendo las cotizaciones sociales" para que cada persona pueda construir "un futuro no dependiente".

Asumir la responsabilidad del futuro

Con más renta disponible, "cada persona puede planificar", ha subrayado el economista. En este sentido, ha recordado que las pensiones "no se conceden por tradición ni se piden en una carta a los reyes magos", por lo que conviene empezar a ahorrar e invertir cuanto antes. Vidal ha concluido con una advertencia final, criticando la ilusión de que el "papá estado" solucionará el problema: "El futuro no viene envuelto en papel de regalo".