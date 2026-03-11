Marc Vidal, inversor: "La crisis económica se podría propagar por cuatro canales; por un lado el transporte marítimo, el gas, los fertilizantes y las expectativas de inflación"
El analista económico advierte del impacto real de la subida del petróleo y el gas más allá de la gasolina, desde el transporte marítimo a la cesta de la compra
El analista económico Marc Vidal ha explicado en el programa 'Herrera en COPE', en su sección 'Salida de emergencia', cuáles son las consecuencias reales de la subida del petróleo y el gas más allá del efecto inmediato en el surtidor. En conversación con Carlos Herrera, Vidal ha señalado que, aunque algunas declaraciones puedan provocar bajadas puntuales, la afectación a medio plazo persistirá y podría propagarse a través de cuatro canales que no serán fáciles de resolver.
Los cuatro canales que propagan la crisis
El primer canal es el transporte marítimo, donde los seguros de guerra se han disparado. Esto, sumado a los desvíos de ruta y los retrasos, ha multiplicado los costes logísticos. En segundo lugar, Vidal apunta a la paralización de la producción en Qatar, un factor que ya "ha encarecido el gas en Europa y amenaza el suministro de países asiáticos", lo que repercutiría también en el coste del transporte del propio gas.
El tercer vector de esta crisis, del que "se habla poco", según el analista, es el de los fertilizantes. Estos "se fabrican con gas natural, y si el gas no baja, producir alimento será más caro, y la cesta de la compra al final se encarecerá durante todo el año que estamos". El último canal es el de las propias expectativas de inflación, que pueden enquistar el problema a largo plazo.
Cuando las empresas, trabajadores e inversores asumen que los precios no dejarán de subir, se producen ajustes en los salarios y los contratos, lo que "genera una espiral inflacionaria que se alimenta por sí sola, ya no depende de si hay guerra o no", ha detallado Vidal.
El dilema de los bancos centrales
Ante este escenario, Carlos Herrera ha planteado si la consecuencia lógica sería una subida de los tipos de interés. Marc Vidal ha confirmado que así parece, pero advierte que "podría ser un error". La razón es que la inflación actual no nace de un exceso de consumo, sino de un encarecimiento de la producción y el transporte, lo que en economía se conoce como 'shock de oferta'.
El problema, según Vidal, es que la principal herramienta de los bancos centrales, la subida de tipos, está diseñada "para frenar el consumo, no para abaratar materias primas". Por ello, se enfrentan a una difícil disyuntiva: "actuar con la herramienta equivocada y dañar la economía o no actuar, y dejar la inflación sin contrafuertes", un dilema que el experto resumió preguntando a Herrera si prefiere "lo malo o lo peor".
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.