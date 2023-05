Marc Vidal explica por qué los bancos no remuneran mejor los depósitos de sus clientes: "Gestión de riesgos"

A principios del mes de febrero, las colas rodeaban al Banco de España. La gente esperaba desde las siete de la mañana para comprar letras del Tesoro. Pero, ¿qué son exactamente? Ya te lo explicamos en 'La Tarde'. El Estado busca fórmulas para financiarse, entonces en vez de pedir un préstamo a un banco, lo que hacen es emitir deuda públicay ahí es donde entran las letras del Tesoro. Son un tipo de activo de renta fija con la que el Estado se compromete a devolverte en un plazo corto de tiempo (suele ser entre 3 y 6 meses) una cantidad de dinero con intereses. Ahora, estos intereses, apuntan a que están creciendo mes a mes, un fenómeno que Marc Vidal, en su sección ‘Salida de Emergencia’ en ‘Herrera en COPE’ nos ha explicado.

“A medida que las políticas monetarias delBanco Central Europeo han elevado las rentabilidades durante el 2022, pues el inversor de a pie ha decidido enfocar parte de sus depósitos a comprar letras del Tesoro, es casi normal”, ha explicado el analista económico. “Los bonosdel Estado, con plazos que van a 3 y 5 años, marcaron tasas de interés medio superiores y al 3 %, en las subastas realizadas más recientes. Incluso las obligaciones a 15 años destacan ya con rentabilidades medias marginales del 4%. Este atractivo rendimiento sumado en principio a la seguridad que representa la inversión en deuda soberana, pues ha hecho que gran parte del dinero se traslade de los depósitos bancarios hacia las letras del Tesoro” ha señalado.

El analista económico ha indicado una paradoja: “El auge de esa deuda estatal contrasta con la situación de los depósitos bancarios que aunque han intentado, pues, ahí, ser competitivos, la verdad mayoría están lejos en cuanto su rentabilidad”.

Marc Vidal ha añadido que “solo hay dos bancos en España que hayan logrado superar a la última letra emitida a 12 meses subastado tipo interés del 3’21. Algo que es evidente que haya ha estimulado una retirada relativa de depósitos por parte de los españoles. Así, en diciembre del año pasado en España había más de un billón de euros en depósitos remunerados, pero ahora hay 21.500 millones menos”.

Las razones por las que los bancos no remuneran mejor a los depositarios

Carlos Herrera le ha preguntado “¿Por qué los bancos no remuneran mejor a los depositarios ahora que los tipos están mejor?”. A lo que Marc Vidal ha apuntado a “varias razones”. “Una puede ser la propia política monetaria que indica el tipo de interés al que deben pagar los propios bancos cuando toman dinero prestado. Si este tipo de interés es alto, pues a los bancos se le reduce el margen para rentabilizar también a sus clientes en productos de depósito” ha señalado.

Como ha explicado el analista económico, el segundo motivo “podría ser la propia gestión de riesgos. Los bancos tienen que gestionar el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez y para gestionar todos estos riesgos por los bancos tienen que mantener una parte de los depósitos en efectivo o instrumentos líquidos muy conservadores para que esa manera, pues, no ofrezcan y evidentemente luego no ofrecen una rentabilidad demasiado competitiva. Pero yo creo que la principal razón es que ahora mismo los bancos no necesitan competir para atraer depósitos, de hecho que no quieren ni mantenerlos”.

“Los bancos están tan repletos de liquidez proveniente de las altísimas tasas de ahorro que había o que hubo tras la crisis sanitaria, pues que ahora no necesitan mucho más. La guerra por los depósitos llegará, pero de momento no va a ser Carlos, la verdad tras tanto la banca seguirá ofreciendo poco por tu dinero y pidiendo mucho por prestarte el suyo. Digamos que sistema bancario tiene mucho camino todavía que recorrer para ser nuestra salida de emergencia” ha concluido.