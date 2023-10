Marc Vidal desmonta los argumentos de Yolanda Díaz para implantar la jornada laboral de 32 horas semanales

Yolanda Díaz aboga por reducir la jornada laboral hasta las 32 horas semanales, como reflejó en su programa electoral para el 23J. Marc Vidal ha analizado esta propuesta en su 'Salida de Emergencia' y ha desmontado los argumentos de la vicepresidenta en funciones: "Propone hacerlo de forma gradual, no de golpe, y dice que así se potenciará la productividad del país como le pasa a Suecia".

"Mira que era difícil superarlo de escapar del planeta en cohetes, pero lo ha conseguido porque Suecia y España no se parecen. La estructura económica de nuestro país con una elevada temporalidad y un sector servicios predominante, no puede equipararse a un modelo soportado por la tecnología y la industria, por lo menos no de momento", ha detallado Vidal en 'Herrera en COPE'.

Y añade: "El mecanismo que propone la vicepresidenta es muy similar a la solución mágica que algunos países emergentes utilizan para modular el paro, el subplempleo. Hay países donde comprar una barra de pan ocupa a seis personas, en ese simple proceso intervienen quien te abre la puerta, quien te ubica en la cola, quien te indica el producto, quien verifica tu elección, quien la apunta en una nota, quien la recibe, quien conforma la entrega, quién notifica a caja el importe, quien te cobra y quien te vuelve a abrir la puerta para que te vayas".

¿Trabajando menos horas se reparte el empleo?

Es decir, la vicepresidenta cree que trabajando menos repartes el empleo que existe: "Y yo creo que este es el problema de fondo porque son personas que no han subido una persiana en su vida, que no tienen ni la más remota idea de lo que supone el coste productivo, el riesgo de inversión o incluso el margen neto empresarial y por eso apelan a repartir antes de crear".

"Piensan que el capital se debe generar gritando detrás de una pancarta, pero cuando tienes más personas de las necesarias realizando una tarea por la productividad disminuye, lo que se traduce al final en costos laborales más altos para las propias empresas y, en consecuencia, en precios más altos también para los consumidores. Además, ese reparto laboral reduciendo las horas por ley reducirá los incentivos para invertir en tecnología, capacitación, elementos clave para aumentar también la productividad al final", añade el analista económico.

La Ley Orgánica de Trabajo en Venezuela

En este punto, ha añadido un apunte en clave internacional: "Teniendo en cuenta que la vicepresidenta gritaba a favor de la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez es posible que se inspire también en su Ley Orgánica de Trabajo que puso en marcha después Nicolás Maduro. Una norma que se conoce por ser el mayor desincentivo a la actividad empresarial de la historia y de la inversión del país, también de toda la historia".

"La solución no es trabajar menos, en todo caso es lo contrario. Se debería de fomentar la creación de empresas, la innovación y volver a posicionar como valor social algo que se está perdiendo, el espíritu de sacrificio en lo profesional, una economía con un entorno empresarial saludable puede generar empleos de calidad y de mayor valor agregado", ha concluido.