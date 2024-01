Marc Vidal compara la reducción de la jornada laboral en Francia con el proyecto de Yolanda Díaz: "Así les va"

Marc Vidal pone el foco en la reducción de la jornada laboral que tiene como objetivo Yolanda Díaz. Es "el siguiente paso" para la vicepresidenta segura del Gobierno y ministra de Trabajo tras la subida unilateral del salario mínimo interprofesional.

"Asegura que es una de las promesas electorales que fueron aceptadas en el acuerdo de gobierno con el PSOE y que implica disminuir la jornada laboral de 40 a 38,5 horas semanales este mismo año y a 37,5 en 2025, eso sí, manteniendo el salario intacto", recuerdo el analista económico, que asegura que "no va a salir bien".

Por qué "no va a salir bien" la reducción de la jornada laboral

"Una estructura del Producto Interior Bruto (PIB) basada en sectores de bajo y medio valor añadido, como es de momento nuestra economía repercute en una productividad limitada, la idea del Gobierno es incrementar esa productividad reduciendo las horas de trabajo, pero eso no se puede lograr por decreto", añade Vidal.





Y es que "el problema no son las horas, pueden quitarlas todas si quieren, el problema es el modelo económico, ese que ni han intentado transformar en todos los años que llevan porque es más fácil decirte cómo llevar tu empresa, gente que no ha pagado una nómina en su vida, que no ha dejado de dormir una sola noche por culpa de la inflación, que no han dejado de cobrar para que sí cobren sus trabajadores o que no han tenido que cerrar su negocio, ahogados por la burocracia, las inspecciones, tasas e impuestos".

Por qué no mejor la productividad en España

Tras esta explicación, el analista económico explica por qué no mejora la productividad en España: "Al tener un modelo de crecimiento sustentado en sectores expansivos en lo laboral, son los nuestros y donde la tecnología no mejoraría el valor del producto a vender, no sale a cuenta invertir en reorganizar los negocios a fin de mejorar la productividad, digamos que no sale rentable".

Poniendo el foco fuera de nuestras fronteras, "en Suiza, por ejemplo, hicieron un referéndum sobre esto y dijeron que no a la reducción de la jornada, que allí de hecho en algunos casos llega a las 42 horas y la verdad es que no les va mal, el motivo, que el trabajo genera trabajo. Francia o Bélgica sí redujeron la jornada y así les va".

"Yo no niego que algo tenga que cambiar, probablemente el propio contrato social, este que llamamos empleo, igual no será trabajar menos sino que tal vez será trabajar de otro modo. El problema es que esto de plantear siempre trabajar cada vez menos y exigir cada vez más tampoco va a ir muy bien, pero la lógica que impera en este mundo desde hace ya mucho tiempo, desde nuestros ancestros, aquellos que corrían detrás de un mamut, es que solo la cultura del esfuerzo conlleva la generación de riqueza", añade Marc Vidal.

"Igual esta gente, no lo sé, el gobierno actual, cree que los hospitales, las carreteras o la tecnología digital son cosas que crecieron de los árboles, todo cuanto nos rodea proviene del trabajo y un país que habla de trabajar menos como un derecho fundamental, es un país sin salida de emergencia", concluye.