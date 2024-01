¿Cómo afecta la subida del salario mínimo a los empresarios? La cara B de este incremento

Este fin de semana, cerca de 2 millones y medio de españoles estarán un poco más contentos, y es que el Gobierno ha pactado con los sindicatos subir el Salario Mínimo un 5%.

Serán 1.134 euros en 14 pagas. Pero en ese diálogo social del que hace alarde Yolanda Díaz falta una parte fundamental: los empresarios. Es decir, los que contratan y los que crean riqueza. La Patronal no ha suscrito ese acuerdo, no porque no quisieran subir el salario mínimo, sino porque tenían una serie de condiciones que el ministerio de Yolanda Díaz decidió ignorar.

Esas dos condiciones eran la indexación de los contratos públicos al IPC y bonificaciones para el campo. Han sido unas negociaciones muy extrañas y, alguno diría que no hubo buena fe. Principalmente por el ánimo con el que iban los sindicatos. CEOE propuso una subida de este Salario Mínimo de entorno al 3,5%. El Gobierno dijo que no, que el 4. Y no solo eso, sino que si no aceptaban ese 4%, pactarían con sindicatos una subida mayor. Como así ha sido. Algo que el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha calificado esta estrategia como un abuso de poder en toda regla.

El perfil de quienes percibirán la subida del SMI

Estamos hablando de trabajos poco cualificados, casi todos del sector servicios. Hablamos de empleados del hogar, de trabajadores del campo, de la construcción. El Gobierno ha publicado una proyección de esas 2 millones y medio de nóminas que se van a beneficiar esta subida. Son, según el Gobierno, en su mayoría Mujeres de entre 15 y 55 años que trabajan en el sector servicios con un contrato indefinido y que viven en Andalucía, Madrid, Valencia o Cataluña.

Vamos ahora con el perfil de las empresas que lo van a pagar. Y estas son las llamadas microempresas. Las de 10 o menos trabajadores. Por ejemplo, Víctor, que tiene una Asesoría Legal y además es el secretario general de la Asociación Española de Microempresas. "El que contrata es la micro, y cuando no contrata es por falta de recursos. No es si deberíamos analizar cómo el incremento del SMI afectará al mercado laboral, sino cómo va a afectar a este colectivo empresarial que más está aportando al desarrollo del PIB" expresaba.

Por tanto, los microempresarios serán quienes más sufran esta subida del SMI. Esta subida les afecta especialmente porque son las que más contratan y las que menos margen de maniobra tienen. Y a todo esto, hay que sumar otra cosa más que parece evidente, pero puede no serlo: sube el salario y las cotizaciones a la Seguridad Social.

Es decir, las pequeñas empresas pierden competitividad con las grandes compañías. Pero el que siempre gana es el Gobierno.

Un problema de desempleo

Muchas pequeñas empresas van a dejar de contratar a personas, porque ya no les sale rentable. Por eso, tal y como nos cuenta Gonzalo Gómez Bengoechea, Profesor de Economía de Comillas ICADE, se afirma que un incremento del Salario Mínimo amenaza la contratación

"Los trabajadores estén dispuestos a trabajar a ese salario, pero las empresas no estén capacitadas de ofrecer trabajos a ese salario, por lo que se genera desempleo" afirmaba.

1.134 euros en 14 pagas. Así queda el salario mínimo interprofesional en nuestro país. Como te decíamos, un 54% más que en 2018.