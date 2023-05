Marc Vidal alerta de las consecuencias del recorte planteado por Nadia Calviño para luchar contra el déficit

A veces, la economía de un país no se diferencia tanto de la situación familiar. Imagina que una familia gasta más de lo que ingresa. Normalmente, pedirá un préstamo para afrontar sus gastos. De esto precisamente es lo que Marc Vidalha tratado en'Salida de Emergencia'. En 'Herrera en COPE' hemos hablado del déficit. Tal y como ha explicado Carlos Herrera, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha declarado que España va a recortar el déficit exigido por Europa al 3%. Pero, ¿esto en qué se traduce? ¿Cómo se llevará a cabo esta meta?

"Es difícil, la verdad, precisará de sacrificios", ha asegurado el analista económico. "Incluso la Comisión Europea no lo ve claro y con lo que hay es la ratio de déficit sobre el PIB al 3,3%, algo más arriba, para 2024. Ahora bien, si se mantiene el crecimiento actual, está por ver ese ratio de gasto con respecto a los ingresos podría reducir el déficit sin recortar demasiadas cosas. Pero igual no sería suficiente para bajar desde el 4'81% de 2022" ha explicado.

Vidal ha declarado que "para que se reduzca el déficit se tendría que gastar menos o ingresar más, no hay otra fórmula. Que el ritmo de ingresos se mantenga dependerá de la gallina de los huevos de oro: nuestro sector turístico, que se mantenga a pleno rendimiento. Que se gaste menos va a ser complicado, pues este Gobierno, la verdad es que ha convertido en gasto ordinario aquello que debería de ser solo coyuntural. Por lo tanto, por el lado del gasto va a ser inviable reducir el déficit".

El analista económico ha seguido indagando en este asunto desde otra perspectiva. "Miremos ahora, por el lado de los ingresos, el único modo sería incrementar la presión fiscal, es decir, más impuestos que es lo que se les da mejor, algo que a medio plazo podría dañar de rebote los ingresos previstos. Si aprietas de excesivamente al sector productivo, el efecto puede ser menos crecimiento, menos empleo y al final menos ingresos por vía o societaria o por vía de cotización social" ha señalado.

"Una deuda 113% que se tiene que refinanciar continuamente"

Para entender todo este contexto, hay que tener en cuenta que la deuda en 2022 se situó en un 113% del PIB. Marc Vidal ha dado su lectura sobre este asunto. "Nuestro dilema no es solo si logramos reducir el déficit, es que es el primer paso obligatorio para achicar deuda, sino que lo que pretende el Gobierno sería llevarla por debajo del 110 %, qué es mucho igualmente o dicho de otro modo, que va no piensan hacer unas rebajas muy intensas, las más intensas de nuestra historia en ese sentido y eso no lo veo factible" ha declarado.

El analista económico ha revelado otro dato clave: "En su informe sobre la actualización del programa de estabilidad 2023-2026 indica que España tendrá comprometidos el 4 % de su PIB en pagar intereses de la deuda pública en la próxima década. No ve que se vaya a reducir, y no están hablando de nuevas emisiones, no están hablando de amortizaciones de la deuda existente, solo hablan de los intereses de la deuda".

Marc Vidal ha concluido su lectura señalando que "Espero que tenga razón Calviño y sean capaces de atenuar el déficit sin dañar a la economía. El problema es que el crecimiento de España se sujeta, como decíamos, en dos parámetros actualmente: la caída del coste de la energía y el turismo, que no percibe todavía ni desaceleración económica global, aunque se esté produciendo. Como cambié lo más mínimo cualquiera de estas dos variables, Carlos nos van a embargar hasta la salida de emergencia".