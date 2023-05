El primer sonido del día de Carlos Herrera: el PSOE niega los acuerdos con Bildu durante la legislatura

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las palabras de varios miembros del PSOE exponiendo que no han pactado con Bildu.

"Claro que pactan con Bildu", comienza Carlos Herrera, "por acción y por omisión"; "Incluso aquellos qué dicen que les asquea, también forman parte del pacto con Bildu mientras en el Comité Federal de su partido no digan lo contrario". "La última, además de negar los pactos, es apropiarse de la derrota de ETA", recalca el presentador, "llevamos una semana con el asunto y el boquete en la estrategia del PSOE es más grande de lo que los propios socialistas podían prever y desear": "Por lo pronto, hoy Sánchez y Feijóo se vuelven a ver en el Senado en pleno choque por las listas de Bildu".

El comunicador explica que "todas las decisiones que tomaron los Consejos de Ministros ya procura no llevarlas al Congreso para que no vayan a preguntar por esto": "Lo del Senado es imposible quitárselo de en medio". "Es que las listas de Bildu ocupadas por terroristas y asesinos están sacando lo peor del PSOE y lo peor del PSOE es una mezcla de arrogancia, de mentira y de cobardía", señala Carlos Herrera, "la guinda, la pusieron ayer en Ferraz, la sede del PSOE, donde no celebraron la rueda de prensa de todos los lunes porque cuando están muy tocados con este asunto prefieren sacar a Pilar Alegría en un vídeo a lo norcoreano diciendo lo que buenamente quiere".

"Lo vuestro es infinitamente peor porque lo que hacéis es gobernar", recalca el presentador, "si ese es el mejor argumento que pueden aportar, en fin". Carlos Herrera recuerda que "los españoles han visto desde diciembre de 2019, cuando Adriana Lastra y Rafael Simancas se hicieron la foto de la vergüenza con los proetarras, como PSOE y Bildu han pactado una investidura, la expulsión de la Guardia Civil de las carreteras de Navarra, el acercamiento de los presos etarras, la ley de memoria democrática, la Ley Audiovisual, hace pocos días la Ley de Vivienda y los Presupuestos Generales del Estado".

Este lunes salieron "el candidato a la Comunidad de Madrid y la señora Calviño, qué es lo que faltaba para que subiera el pan, y negaron que hubiera ningún pacto entre el PSOE Bildu", señala. Carlos Herrera, tras escuchar sus palabras, sentencia para finalizar recordando a ambos los pactos con Bildu: "Todo eso lo habéis pactado con el partido de la ETA, te guste más o te guste menos, lo habéis pactado con el partido de la ETA y sanseacabó".