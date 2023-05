La consecuencia del aval a las hipotecas aprobada por Sánchez: el ejemplo del Reino Unido

El Ejecutivo dio luz verde a una serie de avales de hasta un 20% para los créditos hipotecarios con el objetivo de dar accesibilidad a quienes quieran adquirir su primera vivienda. Esta medida va destinada a las personas jóvenes de hasta 35 años y familias con hijos menores a su cargo. Pero esta medida, ¿qué efectos tiene? Marc Vidal analiza en ‘Salida de Emergencia’, su sección en ‘Herrera en COPE’ las claves de este asunto.

“Se trata de una medida que para entenderla, tomaremos como ejemplo un comprador que quisiera adquirir una vivienda de 200.000 €. La entidad financiera a la que le solicite el préstamo hipotecario le concederá, en el mejor de los casos, unos 160.000 € ,es decir, el 80% de su valor y con esta nueva medida podrá optar a los 40.000 € restantes con el respaldo del Estado. La idea es ayudar a aquellos jóvenes que no dispongan del ahorro previo necesario por razones obvias” explicó el experto económico.

Sin embargo, Marc Vidal señaló que “suena bien, pero ojo con esto Carlos, primero al incorporar este 20% que en teoría no dispone el comprador, los 40.000 € se distribuyen en un segmento hipotecario aumentado en el endeudamiento, en los intereses y en las cuotas resultantes de decir que se lo debes al ICO (Instituto de Crédito Oficial), no es que te lo regalen”.

“Además que todo sea cuando le ves las orejas a las elecciones pues tiene sus efectos. Si esta brillante idea se hubiera llevado a cabo hace unos años con los tipos de interés al 2% pues hubiera sido algo más favorable que ahora que los bancos manejan tipos del 4’5”, recalcó el experto económico en la antena de COPE.

El caso británico

Marc Vidal detalló además que esta medida no es para nada novedosa. “La presidenta del Banco de Santander, Ana Patricia Botín, ya propuso en el verano de 2020 una medida más o menos similar que fue desestimada. Por otro lado también en Madrid,Murcia Baleares, Andalucía, Galicia y Castilla y León, ya existen planes para que los jóvenes con solvencia económica no tengan nada y que no tengan ahorros suficientes para acceder a un crédito hipotecario pues dispongan de este aval público para lograrlo” contó en ‘Herrera en COPE’.

Asimismo, el experto económico señaló un ejemplo de este tipo de medidas fuera de nuestras fronteras y sus consecuencias. “Incluso en el Reino Unido se puso en marcha en 2013 (creo) un programa llamado ‘Help to Buy’ ,es decir, ‘Ayuda para comprar’. Aunque en un estudio de la London School of Economics se indica que ese aval se ha ido trasladando a los precios de la vivienda de obra nueva por eso el riesgo latente de una medida así en un país con una cultura de la propiedad intensa como el nuestro es que el coste de la vivienda suba más de lo que lo haría si no se pusiera en marcha esta medida” explicó.

Marc Vidal concluyó su sección diciendo que ”creo que el problema es conceptual. Esta medida va a potenciar que jóvenes sin recursos, por lo menos suficientes, se endeuden muy pronto y al cien por potencial patrimonio. En lugar de estimular la generación de un capital y que aprendan a invertirlo y una vez superada esas dos fases lógicas decidan comprar con ese capital o seguir de alquiler si lo prefieren, pues se potencia todo lo contrario: más deuda. Es un riesgo enorme si queremos ver a esos jóvenes abriendo lo antes posible la salida de emergencia”.