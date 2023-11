Marc Vidal advierte sobre el sector que más sufriría la presencia de robots en sus empresas: "Ojo con esto"

Marc Vidal pone el foco en su 'Salida de Emergencia' en la robotización de la economía. Explica que es un tema a tener en cuenta porque "la revolución robótica, aquella que parecía futurista y distante, ya no es una ilusión científica. Es una realidad creciente que afecta al empleo nacional".

El problema es que nuestro país "no tiene una hoja de ruta clara que transforme nuestra estructura económica. Algo imprescindible para aprovechar la oportunidad que supone la robotización de la economía".

Unos países lo están haciendo bien. Mientras, España se encuentra muy rezagada en la adopción robótica. En este sentido, los sindicatos reclaman una fiscalidad específica para estas máquinas y proponen una cotización similar a lo de los trabajadores. Esto, en palabras del analista económico, "evidencia el desconocimiento acerca de qué son y para qué sirven. Pedir que un robot cotice a la seguridad social es como pedir a un empresario que diera de alto a una impresora".





El problema es que esta idea, que no es exclusiva de los sindicatos, "nos aleja de lo sustancial. Según datos de la International Federation of Robotics, hoy hay 553.000 robots más que en 2022, pero en España solo se instalaron 3.800 unidades nuevas. Casi todas, en el sector servicios".

"Deberíamos preocuparnos"

Para ponerlo en contexto, Marc Vidal explica que "China aumentó su censo de robots en un 73%, casi todos en la industria económica. Y atención, porque los países con menos desempleo son los más robotizados"

Pero aquí viene el conflicto: la robotización es adecuada en un modelo industrial, no en uno de servicios, porque la industria genera empleo derivado. Y ojo con esto, "el sector servicios en España aporta el 77% del empleo y la industria un escaso 13%".

De hecho, la propia OCDE alerta del riesgo que corremos en España, donde "el porcentaje de empleos en riesgo por la automatización sin derivación humana será del 28%".

Marc Vidal avisa, por último, "de que deberíamos preocuparnos porque el que nos va a quitar el empleo es alguien que se lleva mejor que nosotros con un robot".

El analista económico desmontó los argumentos de Yolanda Díaz a favor de la reducción de la jornada laboral

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El economista Marc Vidal, en su sección 'Salida de emergencia' de 'Herrera en COPE', con Carlos Herrera, también desmontó los argumentos de Yolanda Díaz a favor de la reducción de la jornada laboral.

"Mira que era difícil superarlo de escapar del planeta en cohetes, pero lo ha conseguido porque Suecia y España no se parecen. La estructura económica de nuestro país con una elevada temporalidad y un sector servicios predominante, no puede equipararse a un modelo soportado por la tecnología y la industria, por lo menos no de momento", detalló Vidal en 'Herrera en COPE'.

Y añadía: "El mecanismo que propone la vicepresidenta es muy similar a la solución mágica que algunos países emergentes utilizan para modular el paro, el subempleo. Hay países donde comprar una barra de pan ocupa a seis personas, en ese simple proceso intervienen quien te abre la puerta, quien te ubica en la cola, quien te indica el producto, quien verifica tu elección, quien la apunta en una nota, quien la recibe, quien conforma la entrega, quién notifica a caja el importe, quien te cobra y quien te vuelve a abrir la puerta para que te vayas".

Escucha aquí el vídeo completo en el que Marc Vidal habla sobre la reducción de la jornada laboral que propone Yolanda Díaz.