Marc Vidal anticipa qué fenómeno que marcará el mercado laboral en 2024: "El protagonista"

El gobierno asegura que escasea la mano de obra en nuestro mercado laboral, un asunto que analiza Marc Vidal en su 'Salida de Emergencia' de este jueves.

"Para arreglarlo de manera orgánica proponen, en el plan presupuestario para 2024 remitido a la Comisión Europea, que se apueste por la inmigración. Admiten que cada año hay más empleos disponibles que no se ocupan y la verdad es que resulta paradójico que en un país con más de un 11% de desempleo existan tantas vacantes sin cubrir, pero igual no han mirado bien", comienza desgranando el analista económico.

Según apunta Marc Vidal, "Tenemos una distorsión de tal calibre en la medida del empleo que no nos va a salir bien ninguna cuenta. El gobierno actual y potencialmente el que seguirá ha convertido en ocupados a quienes no lo están, en fijos a quienes no lo son y en demandantes de empleo a quienes no demandan nada".

El "alarmante" dato que refleja la EPA

En este punto, se ha fijado en la Encuesta de Población Activa: "Hay un dato alarmante, 334.000 individuos están en condiciones de trabajar, pero aparecen en un epígrafe denominado no disponible. El matiz, y aquí radica la esencia de nuestra paradoja, está en lo que denominamos no disponible. Individuos en condiciones de trabajar, pero que por diversas razones no buscan empleo de forma activa, tampoco se denominarán parados, a pesar de que la Organización Internacional del Trabajo ofrece una definición muy clara de lo que es un desempleado y se parece mucho a estos tipos".

"La economía, a menudo, es un espejo distorsionado que no refleja bien la realidad, sino una interpretación de ella. Desde los tiempos en que la digitalización comenzó a cimentar sus bases en nuestro tejido empresarial se debería haber leído entre líneas y cuestionar los modelos de medición tradicionales. Esto es muy diferente ahora", explica el analista a Carlos Herrera.

La previsión de Marc Vidal para 2024

Poniendo la vista en 2024, "el protagonista laboral volverá a ser el fijo discontinuo, una figura laboral que permitía la contratación de trabajadores por temporadas ajustándose a las necesidades fluctuantes de las empresas, pero que con la reforma laboral ha generado un desajuste en cómo medimos el desempleo".

Por último, ha echado mano de la paradoja de Solow para explicar esta situación: "Esta idea económica propuesta por Robert Solow en los años 80 sostiene que puede haber una reforma laboral afectada por la tecnología, por ejemplo, y que puede generar una impresión inicial muy positiva, pero a la vez puede cimentar un modelo improductivo importante".

"En base a esta paradoja, la pregunta no debería ser si deben venir más o menos inmigrantes, si tenemos más o menos fijos discontinuos, o si hay más o menos no disponibles, la cuestión es si estamos realmente creando empleos sostenible, tecnológico y de calidad o simplemente estamos maquillando cifras con una semántica nueva que no permitirá en ningún caso abrir la salida de emergencia", ha concluido.