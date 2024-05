Azcón reitera el carácter "partidista" de la Bilateral y ve "incompresible" que Aragón no pueda aprobar sus leyes

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reiterado el carácter "partidista y electoralista" de la Comisión Bilateral Aragón-Estado solicitada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para abordar la derogación de la ley de Memoria Democrática. Ha considerado "incomprensible" que el Parlamento autonómico no pueda aprobar su propia legislación.

Así lo ha expresado este viernes Azcón, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en una jornada sobre 'Promoción de la Cooperación Económica y Comercial entre la ciudad china de Shaoxing y España', en Madrid.

El Gobierno de Aragón remitió este jueves una carta al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en la que ratifica "la plena constitucionalidad" de la derogación de la ley de Memoria Democrática, aprobada por las Cortes de Aragón, y declina participar en la Comisión Bilateral.

Tras ello, Ángel Víctor Torres ha certificado que el próximo Consejo de Ministros aprobará la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la derogación de la ley de Memoria Democrática de Aragón.

En este sentido, Jorge Azcón ha opinado que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática "hace política partidista" y lo que busca Torres es "hacer actos electorales con Aragón". Los aragoneses "no estamos dispuestos a ser la sede ni afiliados del Partido Socialista", ha apuntado.

Ha exigido al ministro Torres que explique por qué un Parlamento democrático como es el de Aragón no tiene capacidad para aprobar sus propias leyes. "Después de tantos días no lo han explicado, sencillamente, porque no pueden", ha resumido.

"Es incomprensible que el Gobierno de España trate de decirnos lo que los aragoneses en nuestro Parlamento podemos o no aprobar", ha concluido el presidente autonómico.

BULOS

Por otro lado, desde el Ejecutivo aragonés han tachado de "bulos" las declaraciones realizadas este viernes por el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, Fernando Beltrán, en las que ha expresado que las comisiones bilaterales se rigen por una norma de funcionamiento firmada por ambas partes y "establece la obligación de reunirse cuando lo solicita una de las partes".

"Nos vemos obligados a señalar que es absolutamente falso que exista obligación de asistir a una bilateral de negociación sobre un asunto jurídico porque lo solicite una de las partes", han argumentado.

Así, el Gobierno de Aragón ha lamentado que desde la Delegación de Gobierno "se viertan bulos de ese calibre, que solo sirven para degradar las relaciones institucionales y generar confusión y desinformación".