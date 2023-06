La batalla por la regulación de la inteligencia artificial: el "error" de Europa frente al avance de China

Aunque la inteligencia artificial (IA) sea algo que se asocie más de cara al futuro, en realidad ya lo tenemos muy presente. Los asistentes de voz o el GPS se tratan de algunos ejemplos de esta realidad que cada vez se hace más hueco en nuestras vidas. Sin embargo, en ‘Salida de Emergencia,’Marc Vidal se ha alejado de las novedades económicas para poner en foco en el debate en torno a la regulación de IA.

El analista económico ha explicado que quienes están a favor de su regulación “argumentan que es vital regularla para protegernos de un uso indebido. Para sustentar esa afirmación suelen citar incluso a Isaac Asimov y otros escritores de ciencia ficción y lo mezclan todo. Hablan de que los robots nos podrían destruir como especie y por eso se debe regular a cosas como ChatGPT”.

“En realidad no se debería de hacer demasiado, por lo general no a bote pronto” ha señalado. Marc Vidal ha advertido de que “hacerlo en caliente mata la innovación siempre. No todo trata de fotografías y textos 'fake’. Ahora mismo, la inteligencia artificial es investigación médica, desarrollo industrial, seguridad ciudadana, incluso enseñanza de vanguardia”.

Frente a quienes están a favor de su control, Marc Vidal apunta a “que algunas élites insistan en crear barreras a la inteligencia artificial, a mí me hace sospechar que no buscan es protegernos de su desarrollo, sino que lo que quieren es ser sus propietarios. Es lo mismo que pasó con el nacimiento de la imprenta en su día, con Internet o incluso conbitcoin”.

“El hecho de que los ciudadanos tengamos acceso a herramientas que estimulan sociedades menos dependientes, es una línea roja que esta gente no está dispuesta a dejarnos traspasar. Harán lo que sea y lo venderán como sea” ha asegurado.

La historia se repite. Al igual que con la llegada de internet hubo una serie de miedos y trabas, con la IA ocurre algo parecido. “La versión oficial es que la inteligencia artificial es un arma de destrucción masiva muy peligrosa, he escuchado por ahí. Incluso que es como una bomba nuclear. En serio es de aurora boreal” ha indicado el analista económico.

Marc Vidal hace una predicción: “En breve, esta tecnología que permitirá trabajar más rápido y mejor, pues, solo es una herramienta que debemos aprender a utilizar, será satanizada y limitada por nuestro bien. Pero cuando quienes nos hablan por nuestro bien, yo tiemblo”.

“Como siempre, restarán libertad a cambio de una hipotética seguridad. Ahora le toca la inteligencia artificial, y por nuestro bien pondrán límites a que podamos acceder de forma libre” ha asegurado.

El analista económico califica esto como un “error estratégico”, ya que “mientras algunos países vamos a regular y regular, otros como China tomarán ventaja. Europa se empeña en poner barreras por donde pasa la innovación, insiste en ofrecer garantías cuando sus propias estructuras envejecidas son incapaces de dar solución a las necesidades tecnológicas de sus países miembros, nos quedamos atrás”.

Marc Vidal cierra este asunto indicando a una división entre bandos: “De esto va tan bien la inteligencia artificial, a un lado los del miedo, al otro, los que saben que esta tecnología, como lo fueron otras en un momento determinado de la historia, es una enorme salida de emergencia”.