"Me llama la atención del auto del juez del Supremo que el dinero en efectivo en el extranjero explicaría por qué Ábalos está 'canino' respecto a su situación económica"
Antonio Naranjo explica las claves del auto del magistrado Leopoldo Puente tras la comparecencia del exministro en el Tribunal Supremo
Madrid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura1:20 min escucha
El periodista Antonio Naranjo ha analizado este jueves en 'Herrera en COPE' las claves del auto de 9 páginas que investiga al exministro José Luis Ábalos. Durante su intervención en la sección 'Mr. Dato' junto a Carlos Herrera, Naranjo ha calificado el escrito del juez como un "traje demoledor" para el exministro, destacando varios puntos que considera de alta relevancia.
Escúchalo en Podcast
El rastro del dinero en metálico
Según Naranjo, uno de los aspectos más llamativos del auto es la insistencia en hablar de dinero metálico opaco. El juez sitúa estos fondos a través de terceras personas, lo que comúnmente se conoce como testaferros, y el periodista apunta a que la investigación podría referirse, "entre otros, a su hijo".
Además, Naranjo ha subrayado que el auto menciona la existencia de "dinero en efectivo en el extranjero". Esta ramificación, según su análisis, "explicaría por qué Ábalos, aun siendo sospechoso de mordidas muy importantes, pues aquí está un poco canino". El colaborador de COPE se refiere así a las lamentaciones del exministro sobre su "precaria situación económica" que ha ido expresando en diferentes círculos.
Un riesgo de fuga 'mínimo'
Hablar de dinero en efectivo en el extranjero explicaría por qué Ábalos está un poco canino"
Periodista
Otro de los puntos que ha llamado la atención del periodista es la valoración del riesgo de fuga del exministro. El juez da por supuesto que existe, pero lo considera "mínimo", un matiz que a Naranjo le resulta curioso. Ha cuestionado cómo se puede medir ese riesgo: "Yo no sé si existe un medidor de riesgos para calibrar si uno está en el 1 por abajo o en el 10 por arriba". A pesar de admitir ese peligro, el juez desechó esta causa para decretar la prisión preventiva contra Ábalos.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.