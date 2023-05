Los aciertos y errores del acuerdo entre patronal y sindicatos para la subida salarial: "Queda en el aire"

Te lo hemos contado en COPE.Patronal y sindicatos han llegado a un acuerdo para la subida salarial. Un cambio que estaría previsto que se ejecute de forma escalonada durante los dos próximos años. No obstante, ¿es un acuerdo eficaz? ¿Cómo nos afectará? Todas estas incógnitas nos las despeja Marc Vidal, en su sección 'Salida de Emergencia' en 'Herrera en COPE'.

"Por fin tenemos una buena noticia", aseguró el analista económico. "Al fin, después de muchos meses de negociación, el acuerdo entre los representantes de los trabajadores y de las empresas supone un amortiguador social que atenuará, de alguna manera, la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo sobre todo las clases trabajadoras" señaló.

No obstante, Marc Vidal añadió un apunte: "Pero recordemos que este principio de acuerdo no es más que una serie de recomendaciones que luego se tienen que ratificar y que deberían de funcionar como base de negociación para los convenios colectivos, como guía para empresas y comités a la hora de negociar las subidas salariales de modo particular".

El analista económico indició en la oportunidad del acuerdo con varios datos. "Por fin tenemos una buena noticia, porque al ser una subida escalonada, evitará o debería evitar los efectos de la segunda ronda por incremento de salarios en la inflación. El modelo acordado es escalonado porque supone alzas del 4% para este año, 3% para el 2024 y 2025, lo cual no solo supone un incremento del 10% en tres años, sino un poquito más, pues el 3% del 2024 se aplicará sobre la base ya incrementada del 2023, y el 3% del 2025 se toma como partida las anteriores" indicó.

Un acuerdo, sin Gobierno de por medio

Uno de los aspectos más llamativos del acuerdo es que el pacto alcanzado entre sindicatos y patronal sin participación del Ejecutivo. "Algo que demuestra el nivel de compromiso de las partes implicadas en el modelo productivo de este país por llegar a un acuerdo después de tantos meses negociando y en silencio" señaló el analista económico. "Todos han cedido y a la vez todos han ganado" recalcó Vidal.

Sin embargo, Marc Vidal subrayó algunas faltas dentro del acuerdo. "Ahora bien, si puedo ponerle algún pero, que siempre hay que ponérselo a todo, sería el retraso en alcanzarlo, porque el 2022 se lo han ventilado, la amenazada sindical de acuerdo y conflicto, el rechazo al carácter retroactivo aplicado al 2022, todo lo que tiene que ver con las condiciones de los fijos discontinuos han quedado en el aire y especialmente el visto bueno a poner un control humano a la inteligencia artificial y a regular el teletrabajo con una jornada mínima presencial. Esto ya lo trataré otro día porque lo considero que es un error importante, pero el cómputo global es muy positivo" dijo el analista económico en la antena de COPE.

"Se ha llegado a una especie, que en el fondo no lo es, pues precisaría de la participación del gobierno de un pacto de rentas. Se trata de una negociación legítima sin la intervención efectiva de la política entre los trabajadores que han luchado para recuperar parte de su poder adquisitivo y de los empresarios que han defendido su capacidad productiva y de competitividad. Este punto medio nos garantiza que nuestras empresas sean competitivas y que sean capaces de crear más empleo. Hoy, Carlos, te puedo decir que tenemos abierta de par en par la salida de emergencia" concluyó Marc Vidal.