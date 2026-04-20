Marc Vidal, inversor: "Las estadísticas llevan años ocultando que en España formamos profesionales con dinero público que se van y, encima, automatizamos a los que se quedan"

El analista económico Marc Vidal, en su sección 'Salida de emergencia' del programa 'Herrera en COPE' con Carlos Herrera, ha puesto sobre la mesa una alarmante realidad del mercado laboral español. Según datos de Eurostat, un 34% de los trabajadores españoles están sobrecualificados para sus puestos, una cifra que sitúa a España a la cabeza de la Unión Europea en este ámbito, por delante de Chipre y Grecia y muy por encima de la media comunitaria del 21%.

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Un mercado laboral desajustado

Marc Vidal ha señalado que, mientras el Gobierno celebra un "récord histórico" de 22,4 millones de ocupados, la composición de este empleo "ya no disimula la realidad", que esconde una "formación infrautilizada en puestos que no la requieren". Esta situación, según el analista, es el principal motor para que "centenares de miles de jóvenes se vayan de España cada año buscando un futuro", mientras que, en paralelo, llegan otros cientos de miles de inmigrantes para cubrir empleos "con escasas barreras de entrada"

La fuga de talento se refleja en los datos del padrón de residentes en el exterior, que ya contabiliza 3.046.000 españoles fuera. Además, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) ha cifrado esta pérdida en 155.000 millones de euros de capital humano. Vidal lo resume de forma contundente: "formamos profesionales con dinero público, se van, no los reemplazamos", y ha criticado que este desastre se disimula "con datos vinculados al crecimiento demográfico vía inmigración", provocando que "así no se entera nadie"

La automatización amenaza a los que se quedan

El problema no afecta solo a los que se van, sino también a los que se quedan. Vidal ha advertido que "encima automatizamos a los que se quedan", un fenómeno que ya se está materializando. Según ha explicado, la UGT ya contabiliza 10 grandes ERE en España vinculados directamente a la implantación de la inteligencia artificial, afectando a sectores como plataformas tecnológicas, consultoría, telecomunicaciones, aseguradoras e incluso medios de comunicación.

Europa Press Varias personas hacen cola en una oficina de empleo

Las estimaciones apuntan a que en torno al 15% de la carga de trabajo pasará a manos de la IA el próximo año. En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha lanzado un aviso preocupante, destacando que "son los jóvenes y con estudios superiores los más expuestos a esa automatización", según ha recordado el analista.

Son los jóvenes y con estudios superiores los más expuestos a esa automatización" Marc Vidal Inversor

Finalmente, Marc Vidal ha lamentado la inacción política ante esta crisis estructural. "Mientras los que mandan y los que quieren mandar están con lo de siempre, sus cosas, sus juicios, toda una generación huye en busca de un futuro, porque aquí no lo encuentran", ha sentenciado. El analista concluye que "nadie está atendiendo el desastre" que esto supone, dejando en el aire una pregunta dirigida a Carlos Herrera: "¿Qué crees que pasa cuando no hay nadie al volante?"