Marc Vidal, inversor: "España lidera en Europa el crecimiento de los 'gastones'; todo el continente está igual, solo que nosotros gastamos más rápido"

El analista económico Marc Vidal ha desgranado en la sección 'Salida de emergencia' del programa 'Herrera en COPE' las claves del crecimiento económico de España. Aunque los datos del World Economic Outlook de la Comisión Europea sitúan a España como líder de la eurozona con un crecimiento del PIB del 2,1% frente al 1,1% de la media, Vidal advierte de que este liderazgo tiene matices importantes. El Gobierno, a través del vicepresidente Carlos Cuerpo, califica la situación como una "posición de fortaleza" gracias a la creación de empleo y la reducción del déficit.

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Un crecimiento dependiente del sector público

Según Vidal, el principal motor de este avance no es otro que el consumo público. Apoyándose en datos del Banco de España, el analista ha explicado que el gasto del Estado "representó el 39% del crecimiento del PIB en 2023 y el 27% en 2024". Esta dependencia del impulso público pone en duda la solidez del modelo económico actual.

Transferencia de rentas a través de impuestos

El segundo factor que matiza las cifras macroeconómicas es la reducción del déficit, que según el experto proviene de una "recaudación récord por IRPF" con tramos sin deflactar, lo que califica de "subidas encubiertas", y de las nuevas cotizaciones tras la reforma de las pensiones. Vidal lo resume como "una transferencia masiva de rentas de lo privado a lo público".

El estado recauda más, gasta más y se atribuye el mérito" Marc Vidal Inversor

Este mecanismo, explica, sigue un patrón claro: "El estado recauda más, gasta más y se atribuye el mérito del crecimiento que genera con ese mismo gasto". Como consecuencia, la capacidad adquisitiva de los ciudadanos "se comprime" y la inversión productiva "se resiente". Para que el crecimiento fuera realmente robusto, Vidal sostiene que "la renta disponible tendría que aumentar en las manos privadas".

España, líder de los 'gastones'

Marc Vidal ha señalado que esta situación no es exclusiva de España, ya que Europa se encuentra en una dinámica similar. Sin embargo, matiza que "España gasta más rápido", lo que nos convierte en líderes del "crecimiento de los gastones". El analista concluye con una metáfora contundente al afirmar que el modelo actual es "puro andamiaje, y los andamios se retiran tarde o temprano, normalmente para ver cómo ha quedado la fachada".