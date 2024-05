Marc Vidal desgrana los datos de afiliación a la Seguridad Social: "En estas cifras no se dice todo"

Marc Vidal, en su 'Salida de Emergencia', desgrana las cifras de afiliados a la Seguridad Social.

El Gobierno insiste en hablar de cifras históricas en materia de empleo, pues aseguran que "por primera vez la cifra de afiliados a la Seguridad Social ha alcanzado los 21 millones de trabajadores en abril"

Sin embargo, Marc Vidal no comprende por qué lo hacen, "pues los datos sin tunearlos seguirían siendo buenos, en esas cifras no se dice todo. Todo lo que nos ayudaría a entender mejor la realidad laboral de este país".

Por ejemplo, insisten en hablar de "21,1 millones de trabajadores, cuando eso no es correcto. En realidad son 21,1 millones de afiliaciones, que no se corresponden con el número de ocupados. Y no lo digo yo, sino la propia ficha técnica del Ministerio: allí se detalla que la estadística de afiliación de trabajadores a la Seguridad Social ofrece los datos sobre altas y bajas de afiliación”.