La pregunta del doctor Mario Alonso Puig que te puede ayudar a encontrar tu propósito en la vida

Septiembre es un mes en el que, con el inicio del nuevo curso o la vuelta al trabajo, decidimos plantearnos una serie de propósitos. Una lista de objetivos o metas que nos gustaría cumplir de aquí a cierto tiempo y que, seamos sinceros, muchas veces se quedan en eso, en un simple deseo.

Sin embargo, más allá de la intención de dormir más horas o de apuntarnos al gimnasio para perder los kilos de más que hemos ganado durante el verano, hay propósitos que nos dan un sentido profundo. Propósitos vitales.

De ellos nos habla en 'Herrera en COPE' el reputado doctor Mario Alonso Puig en su sección sobre salud y psicología: "Yo soy de no olvidarme en año nuevo de cuál es mi propósito vital".

Darle dirección a nuestra vida

Una de las distinciones que hace el doctor Puig es, precisamente, entre una meta y un propósito. Explica que al hablar de los segundos, hablamos de algo "excepcionalmente profundo e increíblemente transformador".

Y tenemos que empezar por un paso sencillo: "En lugar de preguntarte qué espero yo de la vida, tú te preguntas qué espera la vida de mí. O sea, cambias la pregunta y cambias la respuesta".

Comenta que así, el propósito se convierte en algo que "hace que nuestra vida realmente tenga una dirección que la llene de entusiasmo, de energía, de capacidad de superación."

¿Cómo encontramos nuestro propósito?

Seguro que más de uno se pregunta, al igual que Alberto Herrera, si tú encuentras tu propósito o tu propósito te encuentra a ti. Aunque el doctor Mario Alonso Puig aclara que "cada uno yo creo que vamos a tener que responder de una manera".

Aun así, para intentar ayudarnos, pone un ejemplo: "Hay libros, indudablemente, que para mí han sido importantísimos, que los he encontrado yo. Hay otros que me han pillado en un momento de mi vida en el que he dicho, vamos, este libro, no sé cómo, pero es él quien me ha encontrado a mí".

¿Qué te importará cuando estés a punto de irte?

El doctor explica en los micrófonos de COPE que es en el momento más difícil de nuestra vida, cuando se aproxima su final, cuando vemos clara esa dirección. "Cuando una persona se va de aquí y se pregunta acerca de su vida, probablemente no le importe mucho ni el cargo que ocupó en una empresa, ni los relojes que coleccionó, ni los coches que condujo... Lo que realmente en ese momento verá es lo que realmente es importante".

Sin embargo, continúa diciendo que "el gran desafío es que para descubrir el propósito necesitamos llegar a un nivel de conexión con lo que es la vida, que muchas veces con la distracción, con el ir a todas partes deprisa, no acabamos de pararnos para descubrirlo".

Tener un propósito nos puede salvar la vida

En cuanto a los efectos en nuestra salud que puede tener, el doctor Mario Alonso Puig comenta que "cuando una persona tiene un propósito, tiene una razón profunda para vivir, y eso puede hacer que el organismo, no digo que necesariamente lo haga, active unos recursos, active unas capacidades que de otra manera no activaría".