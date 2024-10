Mario Alonso Puig desgrana la investigación que podría explicar por qué una persona desarrolla Alzheimer: gracias al cerebro de una mosca

Siempre se ha dicho que el cerebro es el gran desconocido del cuerpo humano, porque sabemos muy poco sobre cómo funciona. Hay algunas estimaciones, y ahora nos lo confirmarán, que dicen que entendemos más o menos el 10 o el 15% de lo que pasa en el cerebro. Pero es tan complejo diagnosticar y tratar enfermedades mentales.

Pero esto podría cambiar en un futuro, no muy lejano.

La Universidad de Princeton, en Estados Unidos, ha conseguido dibujar un mapa completo del cerebro de una mosca.

Es decir, conoce todas sus neuronas y todas las conexiones entre ellas. Pasa que el número de neuronas y conexiones del cerebro de una mosca no es ni comparable al del ser humano, pero es un primer paso. ¿Qué pasa si se llegase a conseguir? Pues que las enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson o el Alzheimer, podrían ser cosa del pasado.

El doctor Mario Alonso Puig nos da más detalles de esta investigación en 'Herrera en COPE'. Al comienzo de su intervención, explica que es difícil saber cuánto se conoce del cerebro "porque esto es como cuando uno escucha, que usamos el 1% del cerebro".

Puig lo compara como una tarta, donde "sí se puede saber lo que es el 1% de la tarta, porque tienes el mapa exacto de lo que es la tarta, pero el cerebro no. Entonces, por eso, este hallazgo es de enorme importancia"

Hay una serie de revistas en el mundo de la medicina, en el mundo de la biología en general, que tienen un prestigio absolutamente extraordinario. Son las revistas en las que aparecen los artículos más importantes, aquellos artículos que tienen la capacidad de transformar un paradigma, una forma de entender la realidad.

En este caso, la investigación ha sido publicada en la reputada revista Nature y el hallazgo es descomunal, donde es preciso explicar qué es el conectoma. Se trata de "una técnica para trazar un mapa del cerebro".

Han necesitado 12 años "para este mapa, con 300 neuronas y 7000 conexiones".

Lo que se ha publicado en Nature "es el cerebro de la mosca de la fruta, que tiene un nombre curioso, Drosophila melanogaster, y que tiene, atención, 140.000 neuronas, comparemos con las 300 del gusanito, y en lugar de las 7000 conexiones del gusanito, tiene 50 millones de conexiones".

Prosigue su discurso volviendo al conectoma, incidiendo en que las conexiones entre neuronas son importantes "porque en las conexiones está el secreto de por qué el cerebro funciona como funciona. Ni siquiera los gemelos idénticos, que comparten el mismo material genético, tendrían el mismo conectoma".

"LA MOSCA TIENE MUCHA INFORMACIÓN PORQUE COMPARTE EL 60% DEL MATERIAL GENÉTICO DEL ADN"

El hallazgo es primordial porque "si se descubre que en determinadas personas con enfermedades degenerativas, la enfermedad del Alzheimer o el Parkinson, se ven características en esas conexiones que son diferentes a las de un cerebro normal. Y entonces ahí, uno se puede preguntar de qué manera elementos como la nutrición, como determinados cuidados y las relaciones sociales han influido en la formación de ese tipo de conexiones".

¿Qué pasa? Pues que uno ve la mosca y dice "que me den un matamoscas que me la cargo. Pero no. Porque la mosca tiene mucha información porque comparte el 60% del material genético del ADN y algunas enfermedades degenerativas que las padece el ser humano también las padecen a otro nivel".

Esta investigación podría arrojar luz sobre este asunto, por tanto, y gracias "precisamente a la inteligencia artificial y a la supercomputación, porque si no hay supercomputación no se puede manejar tal cantidad de datos".

