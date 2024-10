El método que propone el doctor Mario Alonso Puig para cambiar un hábito: "Muy eficiente"

Cada viernes, el doctor Mario Alonso Puig pasa por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para poner el foco en la mente humana y su funcionamiento, además de darnos algunos consejos para cuidarnos más por dentro.

En esta ocasión, Puig se centra en los hábitos y su forma de adquirirlos. Uno de los factores esenciales al respecto es el entorno que nos rodea: "Su importancia es extrema porque el ser humano es un ser hipersocial, y sobre todo queremos ser aceptados por el grupo. Yo conocí a una persona que había tenido un origen muy humilde, y empezó a plantearse que su vida podía cambiar".

Se centra entonces en el ejemplo de una persona conocida: "Todos sus amigos eran chicos como él, que no tenían recursos económicos, y este, a base de esfuerzo, de cabeza, de corazón, empezó a ganar bastante dinero. Y entonces, como sus amigos no tenían dinero, pues empezó a invitarles. Pero yo conozco a esta persona, y es una persona generosa y humilde, no estamos hablando de un prepotente.

Empezó a invitarles para que sus amigos disfrutaran de lo que él estaba disfrutando. Y sus amigos empezaron a mirarle como diciendo, cómo se nota que tú, como estás forrado..., ¿te puedes creer que empezó a autosabotear su vida y volvió a arruinarse? Es una persona muy conocida a nivel mundial. Hasta que llegó un punto en que dijo, tengo que cambiar de amigos".

Y es que, como explica el doctor, "el entorno tiene una importancia extrema. Es decir, honestamente, si tú quieres adquirir un nuevo hábito, rodéate de personas que tengan ya ese hábito. No te rodés de personas que tienen el hábito que tú quieres dejar".

La gran pregunta entonces es "cómo vas a poder cambiar un nuevo hábito si estás rodeado de un entorno que te lo está haciendo especialmente difícil".

Doctor Mario Alonso Puig en 'Herrera en COPE'

"Imagínate un entorno donde las personas tienen justo el hábito que tú quieres abandonar. No solo tienes esa dificultad, es como muy bien dices tú, es que encima te pueden ridiculizar. Diciendo, pero bueno, tú cómo vas a poder.

Entonces esa persona tiene ya las dos fuerzas en contra. Por una parte, tiene la fuerza del grupo, lo que es la presión social, y por otro, el sentirse empequeñecido. Por eso no cabe duda, y esto es muy importante, hay que rodearse de personas que tengan los hábitos que quieres tener", añade.

Cambiar de hábitos

Respecto a cambiar un hábito, "lo más importante es que empieces a identificarte con una persona distinta".

"Es decir, si yo me identifico como fumador, o si me identifico como vago, o si me identifico como incompetente, es tal el apego que tenemos a la imagen que nos hemos creado, que voy a sabotear todo aquello que vaya en contra de mi imagen.

Cargando…

Entonces una forma muy eficiente, que yo lo uso mucho en las conferencias y los cursos, es definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico, porque en tu interior no te ves como una persona capaz.

Entonces en ese momento dices, soy un atleta. Y los atletas hacen ejercicio físico. Y empiezas con un minuto, dos minutos, tres minutos. ¿Qué ocurre? Que empiezas a hacer las cosas que van acordes con cómo te has definido y empiezas poquito a poco, y cada vez pequeño éxito y dices, oye, hoy he caminado diez minutos. Claro, soy un atleta. Al día siguiente, oye, hoy he caminado 20 minutos. Soy un atleta", desgrana en 'Herrera en COPE'.