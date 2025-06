La preocupación de Santi Cañizares con Rodrygo en su primer partido con Xabi Alonso: "No lo entiendo..."

El Real Madrid de Xabi Alonso realizó una primera parte ante el Al-Hilal que dejó muchas dudas. Dentro de esas malas sensaciones, estaba la de Rodrygo Goes. El brasileño apenas tuvo influencia en el juego de su equipo y eso no pasó desapercibido para Santi Cañizares. A pesar de no haber conseguido realizar ni un solo regate con éxito, al menos dio la asistencia en el gol de Gonzalo García en el minuto 34.

Ayer en la rueda de prensa previa al partido, Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, fue preguntado sobre el momento que estaba atravesando Rodrygo Goes. "Sé que el final de temporada no fue fácil para Rodrygo, pero se tomó un tiempo que fue bueno para él. "No puedo contar todo. No fue con Brasil para resetear su cabeza. Hemos hablado, hemos compartido cosas y ahora vamos a ponerlo en práctica. Le veo con ganas de disfrutar, de aportar y de de disfrutar sobre todo con su calidad", destacó Xabi Alonso en la sala de prensa del Hard Rock Stadium de Miami.

EFE Rodrygo en el partido contra el Al-Hilal

La opinión de Santi cañizares

Es evidente que Rodrygo Goes lleva mucho tiempo sin dar su mejor versión en el Real Madrid. Algo que tuvo muy claro Santi Cañizares cuando fue preguntado por Paco González: "Yo lo de Rodrygo no lo entiendo. Algo tiene que haber con ese chico. Yo no voy a entrar porque no lo sé. No se parece al Rodrygo que fue. No digo al Rodrygo que fue, es que no se parece a un jugador profesional en los últimos partidos o en los últimos meses." El mismo Cañizares reconoció a la vez que "yo a este chico le he visto jugar muy bien y ahora lo veo desaparecido, desganado y sin entrar en juego."