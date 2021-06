Marina Heredia, en COPE: “El mercado confunde y pone la etiqueta de flamenco a lo que no es flamenco”

‘Capricho’ es el nuevo álbum de la artista granadina Marina Heredia con el que “he cumplido mis sueños”, asegura Marina que ha terminado un proyecto “que tenía muchas ganas de hacer, algo que me permitiera levantarme dela silla, bailar y cambiar de registro”. En definitiva “he hecho lo que me ha dado la gana”, se sincera la artista.

Presenta Marina este nuevo disco en‘Herrera en COPE’en el que descubrimos la riqueza musical latinoamericana, no solo en los ritmos sino también en los instrumentos, con la que la granadina ha intentado “imprimir mi personalidad”.

Ha pasado tiempo desde la publicación del último disco porque como confiesa Heredia “me cuesta mucho meterme en el estudio, siempre lo voy aplazando porque me involucro más en proyectos de directo. Me meto en el estudio cuando no tengo más remedio”.

‘Capricho’ viene cargado de colaboraciones especiales como Tomatito “el gran titán” dice Marina con quien trabaja por primera vez, al igual que con su hijo. También escuchamos la voz de La Mala Rodríguez con quien ha fusionado una chacarera argentina (‘La diablera’) y unos tanguillos de Sacromonte.

Critica Marina que “muchas veces el mercado confunde y le pone la etiqueta de flamenco a lo que no es flamenco, creo que es ahí donde los puristas se revelan”.

Y defiende que “el artista debe tener esa libertad interior para poder expresar las cosas como quiera y en el momento que quiera. Si eres flamenca y tienes una base sólida a partir de ahí puedes construir muchas cosas, los flamenco tenemos una ventaja y es que podemos hacer muchas cosas que no son flamenco podemos cantar de todo, pero los otros artistas que no son flamencos no pueden cantar por seguidillas”.

En septiembre Heredia presentará ‘Capricho’ en Madrid pero antes, este verano, podremos verla de gira con la orquesta y su ‘Amor brujo’, en festivales y viajará a Turquía para actuar con Dorantes. Sin olvidarnos del espectáculo que ha preparado junto a Mariola Cantarero, soprano granadina, “en el que cada una nos metemos en la piel de la otra”.

Y para septiembre… tendremos que esperar “porque prefiero no adelantar nada”, concluye Marina.