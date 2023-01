Villacís condena en COPE el escrache contra Ayuso: "Es increíble que parte de la sociedad empiece a aceptarlo"

Este martes, la Universidad Complutense de Madrid otorgaba el reconocimiento de "alumno ilustre" de la Facultad de Periodismo a rostros conocidos del panorama actual, como el director de 'La Linterna', Ángel Expósito, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, el acto se vio empañado por el escrache que sufrió esta última. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para dar su opinión respecto a lo vivido, así como analizar otros temas de actualidad política.

Para comenzar, Carlos Herrera ha recordado que la portavoz de Ciudadanos ha vivido dos escraches notables, uno en la Pradera de San Isidro, en Madrid, en mayo de 2019, y el otro en la universidad cuando acompañó a Leopoldo López. "Cuando vi las imágenes de ayer se me cortó el cuerpo. Se tiende a frivolizar mucho con los escraches porque hemos visto uno y me gustaría explicar qué siente una cuando vive un escrache", ha apuntado Villacís.

Respecto al primero de ellos, ha recordado que le quedaban "dos días para dar a luz y tenía que bajar una pradera". En esta situación, "cuando empezaron a acercarse los miembros de una de las plataformas acompañadas por Alejandra Jacinto, portavoz de Podemos en la Asamblea, empecé a tener una contracción en el segundo dos", cuenta, y aunque asegura haber "olvidado muchas cosas", lo califica como "un momento realmente violento", en el que solo pensaba en su "tripa" y en "protegerla".

"Esta es la gentuza de la que estamos hablando. Quieren que no podamos hablar en un sitio como la universidad pública que es de todos. Eso también lo vivimos Leopoldo López, Junior García y yo en la Universidad. Los autoritarios son ellos, son los que nos quieren cancelar, silenciar. Los que en ningún caso pueden apelar a la democracia", ha valorado.

Respecto a las palabras de Subirats y Lobato, asegura que "lo más increíble es que parte de la sociedad empiece a aceptarlo", y le "preocupa" de forma especial "la ministra de Igualdad". Además, ha mandado todo su "apoyo y solidaridad" a Ayuso, y ha recalcado que "no lo podemos tolerar en ningún caso porque si empezamos a comprar esto nos estamos degradando como democracia".

La propuesta de que gobierne la lista más votada

Poniendo el foco en el ámbito político, ha valorado la propuesta del Partido Popular de que gobierne la lista más votada. "Esa moción no la apoyo porque tampoco entiendo por qué en un Ayuntamiento sí y en una comunidad no. Pero he leído las medidas y me gusta reconocer en ese documento muchas de las medidas que nosotros pactamos con el PP. Tampoco voy a reclamar la autoría, me parece bien que queden recogidas. Lo importante es que luego sean cumplidas", ha apuntado Villacís.

El futuro de Ciudadanos y una posible inmersión en el PP

En cuanto a la refundación de Ciudadanos, destaca que "conviene dejar sitio a gente nueva que tiene muchísimas ganas de defender el liberalismo" añadiendo que "lo que está haciendo Sánchez en España, que no tiene precedentes, debe ser combatido y la gente está eligiendo bando".

Respecto a una posible inmersión de candidatos de su partido en el PP, asegura que "el espacio de centro tiene que mantenerse vivo", por lo que "si hay sitios donde conviene más una lista conjunta, nosotros lo hemos defendido". "Hay sitios y momentos históricos donde tienes que medir la amenaza que tienes enfrente y ver cómo combatirla", ha defendido.

En esta línea, se ha referido a la fragmentación de partidos pequeños, que sale muy perjudicada con la ley D'Hondt. Asegura que "debería ser modificada" y añade que "siempre" ha defendido "buscar las fórmulas que te hagan ser más efectivo". Pone de ejemplo Madrid y apunta que "deberíamos preocuparnos más por nuestro país y menos por nuestros partidos".

Por último, Villacís ha puesto el foco en el Gobierno de Castilla y León, asegurando que "lo ha cambiado todo" porque "el PP ha metido al enemigo en casa".