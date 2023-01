Alberto Núñez Feijóo propone a Sánchez un pacto para que gobierne la lista más votada: "Tiene mi palabra"

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha comenzado su entrevista en ‘El Cascabel’ de TRECE comentando los insultos que ha sufrido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al llegar a la Universidad Complutense de Madrid para recoger el premio como Alumna Ilustre de la facultad de Ciencias de la Información en la que se formó: “El estado de crispación en las universidades se puede revertir no alimentándolo y siendo contundente en su condena. Que formaciones políticas no se comporten en contra de los principios básicos de la universidad, como la libertad. Lo más grave es la reacción del Gobierno porque el ministro de Universidades ha dicho que esto le parecía bien, y la ministra de Ciencia ha criticado la actitud de la señora Ayuso”, explica Feijóo, calificando esta situación de “lamentable”.

En referencia a la ley de Universidades, Alberto Núñez Feijóo asegura que “no tiene el consenso de la comunidad universitaria” y que, además, “hay presidentes del PSOE que la han criticado y esa ley la vamos a reformar porque es fruto de la necesidad de que ERC le dé el visto bueno en el Congreso y en el Senado. España tiene que tener leyes que reflejen el sentir de la mayoría, por lo que la vamos a modificar”.

MEDIDAS PARA LA “REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este lunes un Plan de Calidad Institucional, con 60 medidas para acabar con "el nepotismo, opacidad y arbitrariedad" del 'Sanchismo', entre ellas que gobierne la lista más votada en las elecciones municipales: “En 100 días podemos aprobar los Proyectos de Ley y los Reales Decretos y lo que tenemos que hacer es redactar esos textos. De hecho, las tenemos redactadas, como la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, la reforma del Código Penal para devolver las penas a los delincuentes... Repondremos los delitos que protejan la unidad de todos los españoles”.

En cuanto a la propuesta que más ruido ha tenido, la de que gobierne la lista más votada, el presidente del Partido Popular subraya que “el que el alcalde sea el que gana en la urna es todo un mensaje para la regeneración de nuestro país. Este tipo de cuestiones que, ahora, los socialistas se ríen son cuestiones que provienen del Partido Socialista y que nosotros incluimos en nuestro programa electoral en 2008 y 2011”. ¿Por qué esta medida ha opacado a las demás?: “Cuando uno presenta 60 propuestas y le critican una, la nota es alta. Lo que pasa es que el Gobierno no puede decir nada en las 59 restantes, hemos hecho un buen trabajo. Cuando uno renuncia a lo que el presidente actual está utilizando para que no haya diferencia entre el Estado y el Gobierno… Este Gobierno tiene un tic autoritario que cree que las instituciones del Estado son brazos del Gobierno”.

2023: AÑO ELECTORAL

En el caso de que el Partido Popular gane las elecciones, pero no obtenga mayoría absoluta para gobernar en Ayuntamientos y Comunidades, ¿evitaría que el PP tenga que gobernar en coalición? Feijóo explica que “sería bueno que el PSOE acepte que gobierne la lista más votada”, algo que, a priori, parece imposible, pero el presidente del Partido Popular hace distinciones entre el PSOE actual y el PSOE sin su actual líder de partido: “Sin Sánchez el PSOE es distinto, este PSOE no lo conoce nadie. Este PSOE es ‘Sanchista’, tiene al partido secuestrado, se hace lo que él dice. Como español necesito, y tengo esperanza, que el PSOE vuelva a defender la Constitución, vuelva a los pactos de Estado… este Partido Socialista ha mutado. Si escucha lo que dicen los exministros y expresidentes socialistas, comprobara que esto no es el PSOE”.

En cuanto a las coaliciones de Gobierno posibles en las próximas elecciones, Alberto Núñez Feijóo ha preferido hacerle una propuesta a Sánchez: “En las generales, si el PSOE gana, mi obligación es dejarle gobernar, yo lo haría. Tiene mi palabra de que le dejaré gobernar”.

“Yo quiero ganar las elecciones con una mayoría para gobernar. Yo voy a presentar un Gobierno a los españoles y les voy a decir que si quieren que haya un cambio de Gobierno y que volvamos a la España constitucional, voten al PP”, propone Feijóo y se dirige a los votantes de la formación de Abascal: “Tengo el mayor respeto por los votantes de Vox, pero ellos entenderán que es legítimo que les pida volver a reunir el voto de centro de España para tener un gobierno mayoritario”.

SITUACIÓN ECONÓMICA EN ESPAÑA

Para terminar, sobre la situación economía de España, el presidente del PP ha destacado que “desde que Sánchez es presidente del Gobierno nos ha costado a los españoles 200 millones de euros de deuda pública, cada mes 6.000 millones de euros. El pueblo español es uno de los más endeudados de las grandes economías del euro. Nunca antes se había recaudado tanto dinero, y eso porque se han subido los impuestos a los españoles”.

