Patricia Guasp, nueva líder de Cs: "Fue un error votar a favor de la ley del 'sí es sí"

Este jueves, Patricia Guasp era elegida como nueva portavoz política de Ciudadanos, con el apoyo del 53,25 % de los afiliados de su partido. Se trata de la candidatura apoyada por la actual presidenta de Cs, Inés Arrimadas, que se disputaba el liderazgo con Edmundo Bal. Este viernes, Guasp ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para valorar la nueva etapa que comienza y comentar algunas de las claves de la actualidad política de los últimos días.

La nueva líder ha contestado ante la pregunta de si considera que fue un error votar a favor de la ley del 'Sí es sí'. "Voy a ser muy sincera, viendo las consecuencias dramáticas que está teniendo esta ley, reconozco que fue un verdadero error votar a favor", ha apuntado Guasp.

"Yo no hubiera votado a favor" de una ley que reconoce ha tenido "consecuencias dramáticas". Guasp recuerda, no obstante, que "Cs planteo enmiendas para que no sucediera" porque como jurista que es, sabe que "se aplica la ley más favorable al reo y con retroactividad, por lo que esas consecuencias podrían haberse previsto".

En cuanto a la nueva etapa del partido, "garantiza que estamos ante la refundación de Ciudadanos" y añade que "toca trabajar muy duro con un equipo renovado y redireccionado". Ante la pregunta de quién va a asumir el nuevo liderado, debido a que su candidatura está respaldada por Inés Arrimadas, Guasp asegura "liderar" la candidatura "junto a Adrián Vázquez". "Es evidente que es la de Inés, pero también la de Patricia, Adrián y todos los afiliados", ha añadido.

Sobre Inés Arrimadas ha defendido su presencia en el Congreso "defendiendo las libertades de todos los españoles".