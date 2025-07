La comisión de Antiviolencia propone una sanción económica a al Rayo Vallecano y a la Real Sociedad

Por parte de la Real Sociedad se le propone una sanción por no tener las medidas necesarias de control de acceso y por impedir que una parte de los espectadores estuvieran de pie durante todo el partido. Aparte no se impidió la venta de alcohol dentro del estadio y no impedir el uso de bengalas y botes de humo en el minuto 18 en el partido Real Sociedad B-Nástic de Tarragona.

Por parte del Rayo Vallecano la sanción se ha propuesto debido a la "invasión masiva" en el terreno de juego tras acabar el partido. Además por organizar el desplazamiento de los jugadores en un autobús, sin contar con la necesaria autorización de la Delegación del Gobierno.

Además, se ha planteado un castigo a un aficionado por 80.000 euros y una prohibición de acceso a los recintos deportivos por un periodo de cinco años, ya que, teniendo en vigor una prohibición de acceso a los recintos deportivos, fue localizado en el interior del estadio y, además, activó una bengala en el sector 219 con ocasión del encuentro Barcelona-Real Madrid.

Para otro aficionado, presente en el Real Murcia-Nástic de Tarragona, se ha propuesto una sanción de 60.001 euros y la prohibición de acceso a los recintos deportivos por un periodo de dos años, que teniendo también en vigor una prohibición de acceso, "participó activamente en un incidente de orden público en la puerta 14 y, tras zafarse de los policías que intervinieron para restablecer el orden, fue identificado cuando salía del estadio".