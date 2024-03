Varias generaciones separadas por la edad y la forma de entender el trabajo: la realidad del mercado laboral

En elespecial de COPE '¿Cómo trabajamos en España?', todos los comunicadores salen a la calle para conocer cómo afrontan el panorama laboral tanto los trabajadores de negocios tradicionales como los emprendedores de nuevas generaciones.

Alberto Herrera, desde Valencia, nos da a conocer varias historias como la de Arturo y Ángel. En pleno centro de la ciudad, se erige Telas Marina, un establecimiento que nació en los años 50. Con dos plantas y 500 metros cuadrados, este comercio llegó a tener hasta 34 trabajadores. Ángel es la tercera generación: "Mi abuela Marina; luego estaba mi madre; luego mi tío por parte de mi madre y mi otro tío que es hermano de mi madre, es decir, tres familias. Y de esos tres, un hijo de cada uno continuamos", ha explicado a Alberto Herrera.

Informe COPE: La paradoja de un país que lidera el paro de la UE estando en máximos de ocupación España parece avanzar al margen de la desaceleración de las grandes economías mundiales. El mercado de trabajo aguanta bajo el paraguas de una resiliencia que floreció en pandemia. Marta Ruiz 07 mar 2024 - 06:41

Ahora, Telas Marina abraza ya su cuarta generación. Ángel heredó la tienda en los años 90 de la mano de su madre. Tiene 65 años y admite que nunca ha trabajado en otra empresa. Hace cuatro décadas asumió la gestión del negocio junto a sus primos, cada uno con una función distinta. Ahora, sin embargo, y a diferencia de años anteriores, la situación laboral ha complicado todo. Ni hablar cabe de la jornada laboral de cuatro días, que les obligaría a no poder abrir al público. Para ellos, algo inviable.





Donde en los años 60 eran 34 personas, ahora son 13. De las diez dependientas que existen, solo dos tienen menos de 25 años. El resto, como Merche, se va acercando a la edad de la jubilación. De hecho, hasta hace seis años todavía tenían las cajas registradoras clásicas.

"Dejamos de tenerlas porque nos exigían legalmente tener un ticket numerado. Y esa máquina no lo hacían. Entonces tuvimos que poner los TPV ya, que es más moderno y porque eso ya te hace facturas". La cuarta generación de esta empresa es Arturo, el sobrino de Ángel, quien es autónomo y ahora toma el relevo del comercio. Él no atiende al público, se dedica a la gestión, contacto con proveedores y canales digitales, como la web.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Aquí tenemos muchos artículos Y muchas cosas no están en la página web. Es imposible. No puedo hacerle fotos a todos. Luego hay cosas que no salen bien en la foto y es complicado. Aquí que se vea el tono de color eso es una odisea. Que el tono de color que sea como el de la tela y que se vea en la web... es una locura", ha asegurado.

En la Comunidad Valenciana más del 20% de la población supera los 64 años. Uno de ellos es Jesús Bernal. Tiene un hijo de 28 años, quien es informático y ahora se está sacando el autobús para la EMT. Jesús tiene 59 años y ha trabajado toda su vida de peluquero, pero se quedó en paro en pandemia. Su peluquería cerró y desde ahí se convirtió en un fijo discontinuo, encadenando trabajo tras trabajo.

En estos momentos España cuenta con alrededor de 600.000 fijos discontinuos, el triple que antes de la pandemia. Jesús trabajó solo cuatro meses al año a tiempo completo: tres meses en verano y uno en diciembre, cobrando 600 euros al mes. El resto del año, ha contado a Alberto, que su mujer trabaja y él cobra el paro, aunque no cuenta como desempleado.

"Me quedan 5 o 6 años para jubilarme y entonces busco ya desesperado lo que sea. Yo cuando trabajo me siento muy útil, pero cuando no trabajo me siento muy inútil", ha revelado.

Arturo, Jesús o Amparo son distintas generaciones en un mercado laboral en España cada vez más competitivo.

Una situación que dista mucho de las nuevas generaciones. Irene, por ejemplo, tiene 28 años y hace tres creó una escuela de negocios online que forma profesionales para facilitar su acceso al mercado de la industria farmacéutica. No tienen horarios ni tampoco los controlan. "No tenemos ningún tipo de control, más allá de fichar porque es obligatorio por ley, pero ni eso, porque para nosotros todo ese tiempo lo pierden de estar trabajando y de estar concentrados en lo que es su misión", ha asegurado.





Una situación similar que vive Alberto. Estudió bioquímica y ciencias biomédicas y después un máster en industria farmacéutica. Pablo consiguió su primer empleo en la empresa de Irene con solo 22 años y lleva uno en la compañía. Él subraya la presencialidad: trabaja dos días a la semana y los martes, por ejemplo, puede llegar a la oficina a las once y media porque ha comenzado clases de portugués.