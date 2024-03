Amparo tiene 56 años y, tras tres años en paro, acaba de encontrar trabajo: "Hay momentos duros"

Este jueves, los comunicadores de COPE recorren nuestro país para tratar de hallar respuestas a la siguiente pregunta: ¿Cómo trabajamos en España? Por ejemplo, Amparo tiene 56 años y acaba de encontrar trabajo después de 3 años en paro.

Alberto Herrera, desde Valencia, nos acerca su historia. Pero antes, frente a él, nos narra que tiene una oficina de startups. "Somos el cuarto país europeo en este tipo de compañías y en Valencia esto es especialmente relevante. En cualquier compañía, sería una hora punta de acceso. Aquí no, porque el concepto de presencialidad no lo tienen tan interiorizado", relata Alberto Herrera en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

??Alberto Herrera en este especial '¿Cómo trabajamos en España?' charla con Amparo y Jesús dos parados de larga duración:



???“Ha sido la peor etapa de mi vida y tengo seis niños"



Amparo estudió la carrera de documentación y siente que el mercado laboral le expulsa por su edad. Tiene seis hijos y uno de ellos enfermó en la pandemia. A partir de ahí, estuvo tres años sin trabajar. Hay dos momentos recientes (y claves) en su vida. La pérdida de empleo es uno de ellos.

La formación constante, crucial para la búsqueda de empleo

"Mi edad era una dificultad. Empecé a enviar currículums y veía que no había posibilidad de que me llamasen para entrevistas. Me desmoralicé bastante. Al final, tuve mucha suerte porque la persona que llevaba recursos humanos apostó por mí. Vieron que tenía ganas e ilusión, es importante".





Añade que no le ha ayudado estar sobre cualificada, pero ella siempre ha sido una luchadora. "Hay momentos que son muy duros y que tienes que pensar que tienes que seguir porque quieres trabajar".

Por último, ha contado a Alberto Herrera la forma en la que consiguió encontrar empleo después de tres años. Dice que es importante no dejar de formarse. "En el momento en el que decides que no te quieres quedar en casa, es importante la formación. Aunque es complicado compaginar familia y trabajo. Pero yo ahora mismo estoy feliz. Pero es difícil".