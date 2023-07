El único motivo por el que tienes que contestar al móvil del trabajo en vacaciones: "En esto la ley es clara"

Seguro que te ha pasado a ti también: estás de vacaciones, ves que te suena el móvil y es alguien del trabajo, o que te reclaman en el grupo de WahstApp del trabajo, coges, y no es nada urgente. Sin embargo, ya te ha roto tu rutina de vacaciones y te ha hecho conectar con algo de lo que deberías estar desconectado. Que sepas, en cualquier caso, que tienes derecho a una desconexión digital y que solo, en la ley, se contempla una razón por la que contestar el móvil cuando no estás trabajando. La cuenta en Herrera en COPE Adrián Todolí, profesor de Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, y puedes escucharlo aquí:

"En esto la ley es clara, el trabajador no tiene obligación de contestar a no ser..." explicaba este profesor y experto en la materia, que también contaba en Herrera en COPE que, por norma general, el trabajador no tiene la obligación de contestar llamadas fuera de su horario de trabajo y que, si ha de hacerse, tiene que estar más que contemplado en la normativa de la empresa en la que trabajas.

Una obligación de no contestar de la que estarían exentos los jefes y altos cargos de las empresa, que, si la norma se flexibiliza, sí estarían obligados a contestar las llamadas y los grupos de WhatsApp del trabajo aun cuando no estén trabajando. "Se podría modular para ver los supuestos, da pie a que se flexibilice este derecho" explicaba.

Los mejores consejos para evitar mirar el móvil durante vacaciones

Esto de desconectar o no del trabajo depende mucho de nuestro carácter, y también de nuestra responsabilidad en la empresa. Pero a pesar de este este derecho que tenemos, un 64% de los empleados hacen trabajo en sus horas libres y un 68% confirma que recibe emails o llamadas fuera de su horario laboral. Es decir, que seguimos trabajando fuera de nuestro horario.

Son datos del informe “Salud Mental, Desconexión Digital y Teletrabajo” que ha hecho la cátedra de Derecho de la Universidad de Valencia con el sindicato UGT.

Ahora que tenemos claro que tenemos derecho a desconectar vamos a lo concreto: ¿Cómo lo conseguimos? ¿Qué pasa si somos de ese tipo de personas a las que nos cuesta? Son preguntas que resolvemos con Isabel Aranda, psicóloga especializada en el área del trabajo, que nos explicaba que se resume todo en una frase: "pasar del móvil".

Pero, ¿cómo hacerlo? "Hay un recurso que es hacer ventanas de tiempo, si necesitas estar conectado, mirarlo por si acaso pero en un intervalo y horario, y solo un momento para ver qué ocurre" explicaba. También apunta a que sería fundamental tener una semana de antes para desconectar, y otra antes de volver.

"Somos personas de rutina, nos sentimos cómodos en lo habitual, en vacaciones la rompemos y a algunos les cuesta mucho quitarse el móvil y desconectar, sacan todo tipo de argumentos, el cerebro vive un cambio en la dificultad en trabajo a la desconexión, también a la vuelta".

Por cierto, que hay que hacerlo bien, porque estar constantemente conectado, puede provocar ansiedad, insomnio y alteraciones de ánimo.

Lo que hace Carlos Herrera con el móvil durante el directo

WhatsApp se ha convertido en el día a día de muchos, hasta el punto de utilizarlo a todas horas, dado que responder a los mensajes se han convertido en una tarea obligatoria para la mayoría. De esto es de lo que han hablado durante parte de la tertulia de 'Herrera en COPE'. "¿Vosotros podéis contestar WhatsApp mientras hacéis un programa?", se preguntaban los colaboradores.

