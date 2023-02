Carlos Herrera revela lo que hace con el móvil cuando está en directo en 'Herrera en COPE': "Igual alguna vez"

WhatsApp se ha convertido en el día a día de muchos, hasta el punto de utilizarlo a todas horas, dado que responder a los mensajes se han convertido en una tarea obligatoria para la mayoría. De esto es de lo que han hablado durante parte de la tertulia de 'Herrera en COPE'.

"¿Vosotros podéis contestar whatsapp mientras hacéis un programa?", se preguntaban los colaboradores. "Yo el teléfono lo dejo en un rincón", asegura por su parte Carlos Herrera, lo que no ha convencido a sus compañeros. "Vamos, hombre... No, no", coinciden todos, haciendo referencia a que es mentira lo que ha dicho el presentador.

"Es que de verdad... La Virgen lo ve todo, Carlos. Enserio te lo digo, me estoy poniendo hasta mala. No se puede mentir", insiste María José Navarro, señalando a que es mentira que el periodista no utilice la aplicación durante el programa. "Meto el teléfono en un rincón y ahí lo dejo", repite Herrera. "Igual alguna vez si ha habido algo...", dice como excepción, apuntando que solo lo ha cogido por situaciones puntuales.

"Bueno, también Alberto dice que contesta al instante y ya te digo yo que no", dice de pronto una colaboradora, haciendo referencia a que tanto el padre como el hijo mienten respecto a cómo usan la aplicación de mensajes. "Ha salido a papa, ya lo dije yo en la canción", agrega Navarro, recordando la canción que le dedicó a Alberto Herrera como la versión de la sesión de Shakira con Bizarrap dedicada a Piqué.

"No contesta nunca"



De la misma manera, hace unos días, Alberto Herrera contaba qué relación tiene con su padre a través del teléfono móvil, poniendo el foco en un dato curioso. "La relación que tengo con el jefe por teléfono es muy curiosa porque tenemos los roles invertidos o así lo creo", comenzaba apuntado Alberto. Según explica, él juega "el rol de padre", es decir, de aquel que "escribe todo el rato, todos los días, ya sean bromas o temas importantes", mientras que Carlos "decide a qué tema en función de su interés contesta con mayor o menor rapidez".

En este punto, Alberto Herrera le ha reprochado a su padre que hay mensajes a los que "no contesta nunca", algo que él "no hará jamás". Sin embargo, el director de 'Herrera en COPE' siempre está disponible para hablar por teléfono. "Si quieres echarle el teléfono para hablar con él siempre te lo coge y si no lo hace suele ser por una buena razón", añade Alberto.

