La UE, obligada a mover ficha en la guerra de Ucrania: "O pagamos a la OTAN o tendremos que mandar soldados europeos al frente"

Este lunes, París acogía una reunión entre los principales líderes europeos para abordar la negociación entre EE.UU. y Rusia con el fin de terminar la guerra de Ucrania, una cita que constató las divisiones existentes entre los países miembros.

Para analizar esta reunión, así como la que mantienen este martes Estados Unidos y Rusia en Riad, en 'Herrera en COPE' hemos hablado con el eurodiputado del PP y miembro de la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo, Antonio López-Istúriz.

escucha la entrevista completa Antonio López-Istúriz, Eurodiputado del PP La entrevista de las 9H con Herrera Escuchar

En primer lugar, sobre la cita en París, asegura que de "una reunión que convoca Macron no espero grandes resultados. Llevo desde el principio de su mandato que habla muy bien, es muy convincente, pero no hace nada.

El problema es quién le va a sustituir cuando deje su puesto en tres años, eso es un problema enorme para la UE. Los pulmones de la UE están atravesando una crisis enorme y entre ellos Sánchez, el panorama no llamaba a grandes resultados".

lA IMPORTANCIA DE LA otan

Sin embargo, López-Istúriz ha destacado que "la Unión Europea se crece ante las crisis. Solo las crisis les une, ahí es cuando les entra la solidaridad. Trump no ha engañado a nadie, y sí que hay instituciones europeas que en este momento están trabajando para arreglar esta situación, en materia de defensa o en la OTAN. Si no pagamos a la OTAN no hay escudo defensivo y Rusia se crece.

Han visto la debilidad, países que no pagaban y la OTAN dividida, por eso Rusia invadió Ucrania. Georgia lo intentará con Moldavia si no estamos finos. O pagamos a la OTAN o tendremos que mandar soldados europeos al frente. Hay que mantener ese escudo europeo, que es lo único que puede frenar a Putin".

lA REUNIÓN EN RIAD SOBRE UCRANIA

Respecto a la ausencia de Europa en la reunión celebrada en Riad sobre la guerra en Ucrania, explica que: "Llama mucho la atención que no esté Europa. Creo, a mi juicio, que no somos parte esencial de los acuerdos y esto no puede seguir siendo así. Europa tiene que participar.

Somos muy autocríticos con nuestro propio sistema, pero la UE es la tercera potencia económica del mundo. Para sentarse en las mesas de negociación es necesario el liderazgo europeo, que ahora mismo no tenemos.

La sociedad europea tiene que empezar a ser consciente de los peligros que nos rodean, empezar a actuar y pedir a sus líderes que lo hagan. Tenemos que reaccionar para hacer frente a esta situación".

El papel de España en la UE

En cuanto al papel que juega España en la UE, Istúriz recuerda su etapa junto a Aznar, "cuando España volvió a estar en la mesa de negociación" y la respuesta social a este momento.

"Somos un país muy importante en la UE, si no somos el tercero seremos el cuarto, pero dentro de la Unión. En estos momentos, en las organizaciones en las que estamos, tenemos nuestros deberes y tenemos que cumplirlos. Cuando en la mentalidad se imponga que somos parte de un todo y tenemos que cumplir, eso se impondrá".

sÁNCHEZ COMO LÍDER SOCIALISTA EUROPEO

Por último, ha dado su opinión sobre los efectos que pueda tener que Sánchez se quiera presentar a sí mismo como la principal oposición europea a Trump: "Para nuestra desgracia patria, la cabeza del socialismo europeo es Sánchez, de los dos países que van a quedar después de las elecciones en Alemania. Es más importante la reunión de Feijóo con líderes del Partido Popular Europeo".