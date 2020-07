Tremenda bronca entre Sostres y la directora de la Agencia Española de Medicamentos: "¡Inaceptable!"

El gobierno de Estados Unidos ha adquirido casi el 90% del inventario de los próximos tres meses del fármaco Remdesivir, uno de los medicamentos que ha mostrado sus efectos positivos en el tratamiento de la COVID-19. El Departamento de Salud de EE.UU. se aseguró la compra de más de 500.000 tratamientos de Remdesivir de la farmacéutica Gilead Sciences para los hospitales estadounidenses hasta septiembre. En concreto, el volumen adquirido supone el 100 % de la producción de julio, y el 90 % de agosto y septiembre.

El Remdesivir, una terapia experimental que empezó a desarrollarse en 2009 y se puso a prueba con pacientes del ébola a mediados de la década pasada, se ha autorizado de emergencia para el coronavirus SARS-CoV-2 porque un ensayo clínico estadounidense mostró que ese fármaco acorta el tiempo de recuperación en algunos pacientes. Se trata de un antiviral, administrado por vía intravenosa, que ralentiza la producción de nuevas partículas de virus y, como resultado, una infección viral se desarrolla con menos rapidez y los pacientes en estado grave se recuperan una media de cuatro días antes de lo habitual.

En una entrevista este jueves en "Herrera en COPE", la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha tildado de "inaceptable éticamente" esta compra. "Es legal pero es inaceptable éticamente. En una pandemia, sin un enfoque global y solidario es imposible atajarlo", ha dicho María Jesús Lamas.

Unas palabras que no han gustado nada a Salvador Sostres, tertuliano del programa, y que rápidamente ha rebatido. "¿Cuál cree que es la medida ética entonces? ¿A cuántos enfermos norteamericanos el presidente Trump tendría que renunciar a tratar?", ha preguntado. Lamas ha respondido señalando que eso era una valoración que no le podía dar. "No le voy a contestar a esta pregunta. Mi competencia es de un tipo técnico y farmacológico y excede desde un punto de vista personal. Limitar el acceso a tratamientos no es ético porque no contribuye a parar la pandemia. También he dicho que hay que entender que están en el punto álgido que Europa ya ha pasado", ha asegurado.

En la parte de tertulia, Sostres ha vuelto a incidir en este asunto. "¿De quién son las cosas? De quien las compra. Cuando Trump no actuó de una manera alarmada, reacciona del modo alarmado que le reclaman. Como cualquier ciudadano libre, va al mercado y compra aquello que cree que va a necesitar para prevenir a su población y compra la cantidad oportuna de este medicamento. Y encima España, con el papelón que hemos hecho, le queremos dar una lección. EE.UU. no sólo es más brillante sino que dentro de cuatro días le vamos a pedir dinero. A esos a los que con ligereza les llamamos antiéticos", ha asegurado.

Para José María Fidalgo, el relato de sostres se parecía mucho al de Bienvenido Mr. Marshall. "¿Y cómo crees que Europa podrá no ser pisoteada por China? Sólo con la ayuda de Estados Unidos. Y luego encima les insultamos como siempre. Es el colmo del cinismo", le ha respondido.