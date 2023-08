Viajar con tranquilidad: ¿Todos los seguros de viaje cubren cualquier enfermedad o accidente?

Los imprevistos nos pueden ocurrir en cualquier momento, y quizá cuando estamos de veraneo o de viaje, sufrimos un accidente o nos ponemos malos de forma repentina. Normalmente, es algo con lo que no contamos, pues la ilusión y las ganas de viajar nos hacen no caer en este tipo de asuntos.

Pero, ¿qué pasa si nos ponemos enfermos o tenemos algún accidente y estamos fuera de España o incluso de Europa?

Jerónimo Fernández es el jefe de una agencia de viajes de León, y se ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para contarnos a cerca de una realidad poco consultada: los diferentes tipos de seguros de viaje y las enfermedades que cubre.

La importancia de contratar buenos seguros de viaje

La mayoría de viajantes no tienen en cuenta estos seguros, pero no sabemos a cerca de su importancia hasta que lo necesitamos. Incluso muchas veces lo que ocurre es que contratamos un seguro, pero desconocemos las enfermedades que nos cubre, ya que no todas están incluidas.

Este es el caso de Chema, de Mérida, quien viajó con su pareja a Miami y a Puerto Rico, donde sufrió un infarto de miocardio y lleva ingresado 46 días. Ana, su mujer, informa en COPE que el departamento legal la avisa de que su cuenta hospitalaria va por los 300.000 euros, sin contar los gastos.

Queremos conocer qué tipo de seguro es el recomendable contratar para hacer nuestro viaje:

Podemos caer en el error de pensar que la tarjeta sanitaria europea nos cubre todos los accidentes que nos pueda ocurrir, y nuestro experto comenta que "la tarjeta europea no cubre todas las opciones y tampoco el regreso al país".

Ana, la mujer de Chema, comenta que tenían un seguro contratado, pero al tratarse de motivos cardiacos, no se los cubren, ya que muchos seguros no cubre enfermedades de este tipo ni epilépticos. Ese seguro que contrató antes de viajar tampoco le incluye la repatriación con un avión especial para su vuelta a España. En ese hospital de Puerto Rico le han pedido, 16.000 dólares solo por ser admitido.

Por esto, Jerónimo Fernández - jefe de una agencia de viajes de León-, resalta en 'Herrera en COPE' la importancia de informarse sobre los distintos seguros, en función de lo que necesitemos: "Hay muchos seguros dependiendo de la edad, y cláusulas que te dicen que no cubren las enfermedades preexistentes. Es importante indicar en la agencia todo lo que se tiene, para informar de la mejor manera y así buscar el seguro que mejor se adecua a la persona y al viaje".

También nos resuelve qué cubre un seguro normal, "depende de las cláusulas, por lo general como mínimo entran los accidentes de tráfico, muchas enfermedades menos las cardiacas, las roturas de brazo, de pierna". "Estamos malacostumbrados con la seguridad social de España, por ejemplo, en muchos países como EE. UU., Australia, y Países Bajos no hay".

Hay que tener en cuenta que a la hora de hacer un viaje, el seguro solo nos puede costar un 2% o 4% del coste total. Jerónimo pone un ejemplo: "si cuesta 15.000 euros ir a París, unos 35 euros en el seguro". No es tanto y vale la pena, por si nos pasa algo, que tengamos un buen seguro.

