¿En qué puntos debo fijarme al contratar un seguro de salud? Las claves para elegir el que más se adapte a ti

La contratación de los seguros privados de salud se ha disparado desde la pandemia. Actualmente, uno de cada cuatro españoles disponen de un seguro médico privado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de contratar un servicio privado de salud? ¿En qué medida libera y/o complementa a la sanidad pública? ¿Qué dice la letra pequeña? En 'La Noche' de COPE respondemos todas estas preguntas con una experta en la materia.

Hablamos con Emilia Zaballos que es abogada y la vicepresidenta de la Asociación de Prácticas Abusivas de las Compañías Aseguradoras. En primer lugar, nos explica cuáles son las principales quejas de aquellos que ya cuentan con un seguro de salud: "La falta de cobertura de determinados servicios, asistencias y que previamente o no ha sido lo suficientemente claros a la hora de explicarlo cuando lo contrataron o se les ha excluido con posterioridad o simplemente no se regula de una manera clara en la póliza para que la contrates y luego realmente esas coberturas no están dentro no".

Ante el incremento de contrataciones de este tipo de seguro, la gran pregunta es en qué debemos fijarnos a la hora de contratar una póliza. Pues bien, la experta explica que "nunca" va a decir a la persona que va a contratar la póliza "que es lo que tiene que chequear", sino que "le voy a decir todo lo contrario. Qué coberturas son las que tú consideras imprescindibles, las que la póliza te tiene que cubrir y cuando tú tengas claro esto, acude a una compañía y exigirles que te presupuesten que te den la prima por cubrirte esas coberturas".

"Es decir, no busco una póliza y la reviso con lupa para ver qué cosas son las que me pueden estar engañando, qué cosas no cubren, si no determinó que necesidades son las que sí voy a buscar que la compañía me oferte, para que no me encuentres el problema de que no me los van a cubrir cuando me tenga la necesidad del profesional", añade.

En este punto, Zaballos advierte de algo que está ocurriendo a menudo últimamente y a lo que debemos prestar especial atención: "Nos estamos sorprendiendo de que debido a la situación que estamos viviendo de pandemia, todas las personas que durante muchísimos años han tenido contratado un seguro sanitario y tenían una prima x, primero se les ha incrementado esa prima y a medida que cumplen años se les pone muchísimo más pegas para mantenerles las mismas coberturas".

"Buscan incluso el engaño. Me refiero a por ejemplo, te dicen que te vamos a reenviar una nueva póliza que manteniendo las coberturas anteriores, le añadimos, por ejemplo, como decíamos antes en la cobertura de un odontólogo y además por un coste mínimo de 5 de 10 de 15 euros. Tú los firma pensando que debes estar agradecido porque te están dando Más x Menos cuando en realidad están quitando coberturas muy importantes o te están reduciendo coberturas que tenías con anterioridad y al firmar esa nueva póliza y no leer de forma detenida todas las cláusulas que tienen lo que has hecho no ha sido ganar, sino perder", explica.