Rocío Albert, consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, sobre el 'perdón' de la deuda autonómica: "Es para crear un país aparte y destruir España"

Le damos una vuelta al asunto de la polémica quita de la deuda a las comunidades autónomas. Tiene muchas derivadas el tema. El problema, como te venimos contando, es que esto sería un traje a medida para contentar a los independentistas. Este viernes hemos querido hablar en 'Herrera en COPE' con Rocío Albert.

Es consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid y una de las personas que decidió dar plantón a Montero durante una reunión en la que se debatía sobre ello.

María Jesús Montero les acusaba de protagonizar una pataleta lamentable e infantil.

Tras ese plantón, reflexiona sobre la medida e indica que "lo cierto es que el gobierno no se pone en contacto con nosotros nunca. Llevábamos esperando ese Consejo de Política Fiscal mucho tiempo. Y lo que habíamos acordado y había dicho Montero es que era un nuevo sistema de financiación autonómica para hacer frente los gastos en los que estábamos incurriendo las autonomías, nos hemos encontrado con un sistema de mutualización de la deuda. No se le puede llamar condonación. La deuda no desaparece. Estaba pactado desde el minuto uno con los independentistas".

"todo se hace al dictado del independentismo catalán"

Dice que Montero "miente a todo el mundo y a todas horas. Y, al final, en algún momento, ocurren estas cosas. Nos empezó a contar las bondades de los dos puntos del orden del día que traía: el impuesto a la banca y que los repartos iban a ir en función del PIB. El independentismo catalán se lo ha exigido y sale ganando con ello. Estamos en contra de ese impuesto a la banca que se lo transmite al ciudadano".

Albert asegura en 'Herrera en COPE' que la titular de Hacienda, durante los 40 minutos en los que la consejera económica madrileña estuvo presente en la reunión, "estuvo intentándonos convencer de lo bueno que es el gobierno con las autonomías cuando todos sabemos que todo se hace al dictado del independentismo catalán para que Illa sigue al frente de la Generalitat y Sánchez en Moncloa".

Denuncia que el gobierno lo que habitualmente hace es mentir porque "la condenación no es que te perdonen la deuda. Al mismo tiempo, no olvidemos que los independentistas catalanes está pidiendo un incremento del margen del déficit para 2025. Es decir, que quieren seguir gastando más".

No podemos permitir esto, reivindica Albert, y "lo que tenemos que hacer es pagar las deudas. En Madrid tenemos la deuda más baja del régimen común y nos hemos ocupado de ir teniendo los recursos, como haría cualquier empresa"

