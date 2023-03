Risto Mejide desvela por qué se cambió el nombre con sólo 18 años: "Incluso en el DNI"

"¿Cuándo usted piensa en Risto Mejide, en qué piensa?", con esta preguntaba comenzaba Alberto Herrera su entrevista al publicista y presentador. "Yo pienso en un tipo serio, sincero, quizás demasiado sincero para según quién, un tipo que parece bastante seguro de sí mismo, un hombre de éxito, podríamos decir. También puede que esto le llamé la atención, pero es que Risto no siempre ha sido así, ni mucho menos", narraba el presentador de 'Herrera en COPE'.

Antes de comenzar a hablar con Mejide, Alberto Herrera ha puesto el foco en algunos aspectos llamativos de su infancia. "La gran pasión de Risto Mejide fue al ajedrez. Era un niño fuera de lo común, algunos lo tildarían de raro, yo creo que adelantado a su tiempo es una forma distinta de verla. Lo primero que hacían llegar a casa era comprobar el buzón y mirar los tres o cuatro tableros que tenía dispuestos por la zona", contaba Herrera.

"En cada tablero una partida y por cada tablero cartas de ida y vuelta. Risto jugó durante años al ajedrez por correspondencia con jugadores de todo el mundo, de todas las edades. Este junto a la lectura y la música clásica fue su refugio, un refugio perfecto para quién ya veía el mundo con ojos algo más provectos. No tengo tiempo en esta introducción de contarle detalladamente todos los campos en los que ha destacado, que son muchos, pero si le puedo decir que acaba de publicar '16 Notas' una historia contada de Do a Mi, una novela que va mucho más allá de la vida de Johann Sebastian Bach", añadía el presentador de 'Herrera en COPE'.





Cómo se llamaba Risto Mejide antes de cambiarse el nombre

Uno de los momentos clave de la entrevista tenía lugar al inicio, cuando Alberto Herrera ponía el foco en el nombre del presentador. "Ricardo es Risto en finlandés, o sea, Risto significa Ricardo en finlandés", apuntaba el presentador, al tiempo que preguntaba a Mejide por qué había decidido cambiarse de nombre. "Así es y por eso me lo puse en el Registro Civil y por eso me lo cambié incluso en el DNI. Me cambio de nombre un poco un poco por romper con los muertos", comenzaba explicando Risto.

"A mí la tradición me importa, pero no me condiciona y yo llevaba nueve generaciones, yo soy el noveno Ricardo. 9 generaciones de 'Ricardos' me pesaban mucho. Habrá gente pensará que tontería, es posible que sea una tontería, pero creí que para empezar a dibujar mi propia vida tenía que empezar con mi propia marca. Y todavía no me dedicaba a la publicidad, estoy hablando con 18 años cumplidos", ha detallado el presentador.

