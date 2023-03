Risto Mejide se sincera con Alberto Herrera: "Si en 17 años no he cambiado, he perdido 17 años de mi vida"

“Ahora me siento preparado, antes no”, estas han sido las primeras palabras de Risto Mejide, en Herrera en COPE, hablando de su nueva novela. Acaba de publicar 'Dieciséis notas: La pasión oculta de Johann Sebastian Bach'. Un libro al que ha tenido que dedicar mucho tiempo, concretamente, 48 años: “La documentación ha sido prácticamente de dos años y medio: viajes, entrevistas y leer todo lo que caía en mis manos de Bach”. Es una lectura de placer, a la que hay que echarle horas y presentar atención a todo: “Pienso que la novela está muy bien escrita”.

“¿Te gusta conducir?”, “Bienvenido a la República independiente de tu casa” o “Tu banco y cada día el de más gente” son anuncios conocidos por gran parte de la sociedad. Para Risto, el publicista Toni Segarra “es un Bach y un genio, pero es tremendamente anónimo porque él ha decidido serlo”. Durante muchos años, el escritor estuvo trabajando junto a él: “Tuve la inmersa suerte de estar en su mesa, cara a cara, todos los días”. Por eso, Alberto Herrera le ha querido dar una sorpresa muy emotiva a Risto llamando en directo al publicista.

¿Sabías que Risto significa Ricardo en finlandés? El presentador se llegó a cambiar el nombre hasta en el DNI: “La tradición me importa, pero no me condiciona. Yo llevaba nueve generaciones de 'Ricardo', creía que para dibujar mi propia vida tenía que empezar mi propia marca”. Ahora el escritor se siente en un momento muy bueno y en el que está feliz: “Es una etapa muy bonita que no esperé que llegara”.