Carlos Herrera se moja y explica si el Barça debería descender en la Liga tras el 'Caso Negreira'

Sin duda, sigue siendo una de las informaciones de la semana y, nos atrevemos a decir, del mes: El Caso Negreira. Sí, ese caso que ya se está investigando y que ha supuesto todo un terremoto para el fútbol español. Y es que, supuestamente, durante más de una década, el Fútbol Club Barcelona pagó ingentes cantidades al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros para unos informes de asesoramiento.

El caso dio un giro de 180 grados cuando la Fiscalía presentaba una denuncia con acusaciones muy contundentes y el Real Madrid anunciaba que se va a personar como acusación particular en el caso. Desde entonces, son muchas las voces que acusan de corrupción al equipo que está, de momento, ganando la liga y que piden que se tomen cartas en el asunto, empezando por descender al Barça de su posición.

Una petición que ha querido comentar Carlos Herrera en Herrera en COPE , tras ser preguntado por Josep, un oyente del programa y, también, seguidor del Barça. Quería saber si el comunicador y director del programa estaba de acuerdo con esas peticiones de algunos aficiandos del fútbol, con las últimas informaciones que tenemos de estas semanas pasadas.

"Con lo que he leído solamente, creo que no, pero si, efectivamente, se sustancian mayores explicaciones que comprometan que el Barça compraba partidos, lógicamente hay que descender al Barça" empezaba a contar.

Pero los comentarios de Carlos Herrera no se han quedado ahí, porque ha explicado que hay muchas cosas que tengan que seguir siendo investigadas para poder tomar una decisión con respecto al equipo y su papel en la Liga. "Pero es lo que decía Piqué y tiene razón: si quieres comprar un árbitro, vas con un sobre al mercado de abastos, en elpuesto del pesado se lo das al árbtiro y te quitas de en medio. No utiilizas de intermediario al otro" explicaba el comunicador y director de Herrera en COPE.

