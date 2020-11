La respuesta de Herrera a José Luis Ábalos tras sus palabras sobre el papel de Bildu en los Presupuestos

El presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha vuelto a repasar este lunes 16 de noviembre los datos que deja la covid-19 en nuestro país. Según los expertos en la materia nuestro país va ralentizando el incremento de casos detectados, pero siguen preocupando y mucho las cifras de fallecidos y de ingresos hospitalarios que registran muchos de nuestros hospitales.

No en vano, el fin de semana ha estado marcado por las sucesivas justificaciones que ha habido por parte de destacados miembros del PSOE a los pactos que han alcanzado con EH Bildu. El jueves el candidato a la sombra Arnaldo Otegi anunció que su formación iba a apoyar los Presupuestos del Ejecutivo sin pedir nada a cambio.

Silencio dentro del PSOE

A la par, no en vano, el Ministerio de Interior hizo el anuncio de que cinco nuevos miembros de ETA iban a ser trasladados a cárceles vascas, alguno de ellos con delitos de sangre incluidos. El sábado, a escasas horas de que Sánchez visitase Pamplona, volvió a firmar un acuerdo para la Comunidad Foral.

García-Page reprocha a Sánchez el apoyo de Bildu: "Me duele ver al Gobierno sometido a la pauta de Podemos"



Los barones, ha explicado Herrera, parecen no querer hablar más de lo que lo ha hecho, por lo que se ve. Desde que el viernes García-Page criticase estas concesiones a Podemos, no se han conocido nuevas críticas, solo, ha dicho Herrera, la versión oficial. "Todos en el PSOE están anestesiados, están para reirle las gracias a Sánchez y de qué manera. Ahí no están los barones territoriales del PSOE, ellos solo pueden hablar cuando habla el Comité Federal y pueden hablar. La maquinaria sanchista de contestar y poner en su sitio a los que se han atrevido a cuestionar los pactos con el mundo filoetarra", ha dicho en este sentido. Este lunes se reúne la Comisión Ejecutiva del PSOE en Ferraz.

La respuesta de Herrera a Ábalos por sus palabras

Durante el fin de semana, el tono ha ido subiendo en vez de ir bajando. El último en hablar ha sido el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien en una entrevista este domingo ha explicado que EH Bildu ha tenido más altura de miras para hacer los Presupuestos que el PP. Estas palabras han generado malestar dentro y fuera del PP, y ha provocado la respuesta de Carlos Herrera este lunes.

"Ha dicho que Bildu ha sido más responsable que el PP en los Presupuestos y que hablar de ETA es hablar de temas que todos queremos olvidar. Y lo tienes que leer y tragar. Es de traca.¿Que Bildu ha tenido sentido de la responsabilidad?, ¿los que han dicho que van a Madrid a tumbar el régimen? Escúchame Ábalos, ¿tú estás convencido de que la gente no piensa por si misma? No tenéis vergüenza", le ha respondido.

