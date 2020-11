Herrera: "Iglesias, no se va a hacer politiquita exterior, particular, cuando vas con el Jefe del Estado"

Audio

“Señoras, señores, me alegro ¡buenos días!:

[ESCUCHA AQUÍ EL MONÓLOGO DE CARLOS HERRERA DEL LUNES 9 DE NOVIEMBRE]

Ya son las 8 de la mañana del lunes 9 de noviembre del 2020. Felicidades a todas las Almudenas en el día de su santo.

Este día en el que ¿dónde tenemos puesta la mirada? Indudablemente en la covid-19 que sigue siendo la gran preocupación, el gran drama, la gran tragedia y la proyección, además de tiempos difíciles que están a la vuelta de la esquina. Dice ¿más difíciles que estos? Siempre se puede empeorar, pero esperemos que no.

La vista puesta en EE.UU., el hecho de que Biden ya es oficialmente el ganador de las elecciones y que Trump se resiste a reconocer esa circunstancia. Se acercan días curiosos por ver como eso va a ceder porque en teoría eso tiene que ceder.

La vista puesta en algunas de las fechorías que siempre tiene preparadas este Gobierno para los próximos días y en el viaje del Rey a Bolivia a la toma de posesión del nuevo presidente de ese país que es una especie de lugarteniente de Evo Morales cosa que ha puesto muy contento a Podemos y ha hecho que el vicepresidente de Asuntos Sociales sea el que vaya nada menos que con el Rey de España para hacer una agenda paralela de diplomacia, habríamos dado lo que fuera para poner un micrófono en el avión en el que ha ido el Rey con todo el séquito y qué conversación habrá tenido con Pablo Iglesias al que habrá dicho, “venga ahora dímelo todo, dime todo que vas diciendo por ahí y que ha repetido en entrevistas por allí, en Bolivia desde que ha llegado, porque tiene una agenda diplomática paralela, ajena a la que representa el Rey, que es el máximo representante del Estado en ese tipo de viajes. No se va a hacer politiquita exterior, particular cuando vas con el Jefe del Estado.

Y ¿para qué vale un vicepresidente como Pablo Iglesias, que solo se acuerda de Hispanoamérica para cobrarles una pasta cuando era asesor o para enredar cuando llegó a cargo público? El Rey va a reforzar lazos teniendo que aguantar escenitas como los puños al aire y las versiones del himno de España por una banda de borrachos que es lo que tocaron, de cuñados en despedida de solteros.

Pues es lo que les digo, Iglesias se va a La Paz a dar entrevistas contra la Corona y organiza documentos con el ecuatoriano Correas, el bolivariano Morales, Maduro, el griego Sipras…, diciendo que es que hay una ofensiva mundial de la ultraderecha para golpear la democracia. Es decir, que todos los que he nombrado no son peligro para la democracia, toda esa basura política empezando por Iglesias, no son peligro para la democracia. Por cierto, documento al que se apunta Rodríguez Zapatero. Qué facilidad para buscarse amigos entre los más impresentables.

LA COVID, ¿QUÉ VA A PASAR EN NAVIDAD?

Hay una pregunta que nos hacemos, que se hace todo el mundo ¿qué va a pasar en Navidad? ¿Esta Navidad va a ser igual que la conocemos? Miren, como van las cosas, por las fechas que son, la Navidad antes empezaba el día 22 con la Lotería, ahora empieza antes, todo el mes de diciembre, incluso hasta antes del puente de la Purísima.

Vídeo

Esa Navidad que hemos conocido en la que quien más o quien menos rasca algo, esa Navidad yo no digo que no vaya a existir, pero habrá que mentalizarse de que va a ser algo diferente. Estamos en la prórroga del nuevo estado de alarma. Las Comunidades Autónomas toman el control casi absoluto de la gestión para tranquilidad de Pedro Sánchez que lo único que busca es socializar el desgaste político de la toma de decisiones.

Pedro Sánchez está en sus fechorías – lo del castellano, lo del ministerio de la verdad, lo del control del poder judicial, lo de indultar a los secesionistas, etc-, y aprovecha a una sociedad anestesiada con la covid. Mientras España está en el coronavirus, Pedro Sánchez va imponiendo su agenda. Y está bien que no se den cuenta algunos, pero también está bien o es necesario que eso se recuerde.

A partir de hoy, las autonomías deciden si se mantiene o no el toque de queda, de momento ninguna ha dicho que lo vaya a levantar porque la situación sanitaria obliga a mantener lo que hay y si me apuran a tomar nuevas decisiones.

Caso de Andalucía, es la comunidad más grande con más extensión con mas población. Una comunidad que llevó muy bien la primera ola, llevó muy bien el verano, el 11 de julio en Andalucía había 44 personas ingresadas, ni una en la Uvi. En verano hubo una ola de turistas y Andalucía ha anunciado que a partir de ahora se pone a la cabeza del pelotón de las restricciones.

Hasta el 23 de noviembre y ya veremos que pasa a partir del 23, las actividades no esenciales se tienen que cerrar a las seis de la tarde. Es un palo para la hostelería andaluza que se suma al club de los damnificados en otros puntos como en Cataluña donde llevan más de 20 días cerrados.

Un dato esclarecedor, en las UCI andaluzas ya están con 17 personas más que en el peor momento de la primera ola en primavera. Y se da una circunstancia que es extensible a gran parte de España, están bajando los contagios, pero están subiendo los fallecimientos, habrá que escuchar a los que saben para explicar esta situación.

¿Cómo quedan el mapa ahora mismo? Aragón mantiene el toque de queda hasta el día 30 entre las once de la noche y las seis, Cataluña entre las diez de la noche y las seis, Valencia entre las 12 y las seis, además de cierre perimetral, La Rioja desde las diez hasta las cinco,

el País Vasco, toque de queda desde las 10 hasta las 6. La Comunidad de Madrid prorroga dos semana el toque de queda y entran restricciones en otras localidades. Ese es el panorama para ver si salvamos la Navidad. Pues vamos a ver, el pavo está ahí y se le estará poniendo cara de mosqueo, pero estará diciendo: a ver si a cuenta del bicho que tenéis, yo salvo el cuello”.

También te interesa

Herrera: "El Gobierno más mentiroso, con el presidente más embustero, dice que va a luchar por la verdad"