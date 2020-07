El mensaje de Herrera a Sánchez por su ausencia en la misa de homenaje a las víctimas: "Desprecia"

Carlos Herrera ha comenzado el programa de este martes teniendo un guiño con la festividad de San Fermín, que en esta jornada debería haber celebrado su primer encierro: "Muchas felicidades a toda la gente de Pamplona. Hoy no asistiremos a muchas cosas que siempre nos ha gustado ver, acudir o ver por la televisión. El año que viene serán mejores, pero no se sabe viendo el paso al que vamos. Más de 1200 nuevos infectados, tres muertes más en las últimas 72 horas. Debemos tener todavía mucho cuidado".

El análisis de Herrera sobre los brotes de coronavirus

En este sentido, Herrera ha analizado todos los brotes que ahora mismo están activos en todo el territorio español, y ha querido analizar el aviso de Fernando Simón a las comunidades autónomas, diciendo que si no controlan la situación tomarán medidas de estado: "Fernando Simón acusa a la Generalitat de llegar tarde con las medidas, vaya hombre. Bueno, ya lo ven, acciones de estado que actuó tarde y mal".

Sobre el riesgo de una nueva expansión importante de la pandemia, Herrera ha señalado que esta situación era esperada, pero que ahora debemos cumplir con todas las normas de seguridad establecidas para luchar contra el coronavirus para que no volvamos a una situación como la que hemos vivido hace unos meses: "No es una cosa que fuera imprevista, sabíamos que esto podría. Así que tenemos que tomar medidas de precaución para no endosar más la lista de fallecidos por este COVID-19, una cifra que se está acercando a los 50.000".

Herrera, sobre la ausencia de Sánchez en la misa de homenaje a las víctimas

Por último, Herrera se ha referido a la misa que ha tenido lugar este lunes en la Catedral de la Almudena de Madrid en homenaje a las víctimas del coronavirus en nuestro país. Herrera ha querido analizar el papel que Sánchez ha jugado en este acto, al que no ha acudido y en su lugar ha enviado a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo: "Ayer se celebró una misa por el coronavirus. Por cierto, con la ausencia de Pedro Sánchez, algo que le pega totalmente a un tipo como este. Sánchez justificó su ausencia con una reunión en Portugal, pero eso era a las tres de la tarde, a la hora de la misa no tenía nada que hacer. ¿Para qué tiene el Falcón? Eso sí, mandó a Carmen Calvo que se encarga de estas cosas. Sánchez no se ha querido mezclar porque no quiere relacionarse con las víctimas y también desprecia a los Reyes. Sánchez es así. El presidente del Gobierno del España, le guste o no le guste, tiene que estar en esos sitios, y no haciéndolo retrata perfectamente la estructura que ha marcado el Gobierno en lo moral y en lo político".

