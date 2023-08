La renegociación de las hipotecas se dispara en un 200%: ¿Hasta qué punto compensa amortizar las cuotas?

En España uno de cada cuatro hogares está hipotecado y con el Euribor por encima del 4%, los que peor lo están pasando son los que tienen una hipoteca variable: estamos hablando de unos 4 millones de españoles. El préstamo para pagar su casa les ha subido de media unos 300 euros al mes.

¿Compensa amortizar nuestra hipoteca?

Es decir, estas familias al año pagan 3.600 euros más, un encarecimiento que está llevando a muchas de ellas a cambiar las condiciones de sus préstamos. Una de las fórmulas es la amortización anticipada, es decir, adelantar parte del pago de parte de la deuda que tenemos con el banco, o si nos queda poca cantidad, o nos ha tocado la lotería, cancelar totalmente nuestra hipoteca.

Hay un verdadero boom en esto de querer librarse cuanto antes de la hipoteca, y los datos son reveladores. De enero a junio la renegociación de hipotecas se ha disparado más de un 200%. Hasta ahora el cambio más habitual era cambiar la hipoteca variable a una a tipo fijo. Pero eso ahora está cambiando, ya que han ido subiendo los tipos de interés el Euríbor, y las ofertas de los bancos, que estaban en el 1%, ahora están el 4% o 5%.

Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros, ha explicado en 'Herrera en COPE' que esto es una novedad, y que "tiene que ver con el ahorro acumulado de la pandemia y la subida de tipos de interés, que permite que mucha gente prefiera amortizar la hipoteca y así ahorrar un dinero".

Además, un dato muy relevante, es que hasta el 31 de diciembre los bancos no podrán cobrar una comisión por esa amortización anticipada. Pero cuidado, porque muchas entidades siguen penalizando por adelantar el pago de tu préstamo.

Patricia Suárez apunta que "hay bancos que se están saltando esto de no cobrar una comisión por problemas informáticos, pero son excusas que hacen que la gente lo pague y que no lo reclame. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que durante este año no nos pueden cobrar esa comisión".

Tener en cuenta las situaciones sociales y económicas de cada uno

Puede que tengamos dinero ahorrado, y nos planteamos cambiar la hipoteca o cancelarla. Pero, ¿nos conviene más reducir la cuota o reducir los años delplazo de la hipoteca? La presidenta de ASUFIN considera que esto depende, pues, "cuanto menos tiempo pagues, menos interesespagas y te ahorras en el total de la hipoteca".

Sin embargo, depende de los casos puntuales porque "hay familias que prefieren mantener el plazo y a cambio reducen la cuota, algo que les alivia y así llegan mejor a final de mes".

Uno de estos casos es el de Ester, que tiene una hipoteca variable a 30 años y solo ha pagado tres, y duda si cambiarse a una hipoteca fija. El economista Vicente Varó, en el consultorio económico de 'Herrera en COPE', le aconseja que "con lo que han subido los tipos de interés de tipo fijo, le aplican bastante alto para lo que son los últimos años y lo normal es que ya no suban mucho más". Por lo que, después de 2 o 3 años de hipoteca variable, no le compensa el cambio a una fija.

También recomienda que "esta amortización es mejor hacerla al principio de la hipoteca", y cuando nos quede poco tiempo, no nos interesa hacerla. Respecto a los bancos, nos aconseja no fiarnos de lo primero que nos digan, sino "comparar sus propuestas con más opiniones y más bancos" y en base a eso, elegir el que tenga mejores condiciones.

