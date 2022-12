El sencillo gesto que podría ahorrarte cientos de euros al año a pesar del IPC: "Muy poca gente lo hace"

La inflación se moderó un punto en diciembre, hasta el 5,8 %, debido a una menor subida de la electricidad y un mayor abaratamiento de los carburantes, y a pesar del aumento de los precios del tabaco y alimentos elaborados. Fernando Trías de Bes, economista de cabecera de 'La Tarde', con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, ha ofrecido sus consejos para ahorrar.

Respecto a las hipotecas, cree que "la previsión es que los tipos puedan subir relativamente poco". Por eso, a los que consideran un cambio de de tipo variable a fijo, avisa de que eso"tiene un coste". Por eso, avisa de que hay que valorar "si me quiero cambiar de hipoteca qué me cuesta", describe. En primer lugar, "cuánto me cuesta a nivel fijo para luego ahorrarte a futuro", y en una vez revisado, "es relativamente sencillo calcular cuánto tendrían que subir los tipos de interés para que esto me salga a cuenta". Al final, el cambio de tipo variable a fijo "es una inversión".

Los que se plantean el hecho de amortizar la hipoteca, considera que "no es lo mismo cancelar hipoteca cuando se es funcionario o trabajador con mucha antigüedad que autónomo". Por eso, "si tienes seguridad laboral, siempre es mejor devolver, es mejor ir amortizando crédito". Pero efectivamente, detalla que "al final la decisión tiene que ver tú percepción en ingresos en función de tu seguridad laboral". Y es que Trías de Bes aclara que "el ahorro sin riesgo pierde poder adquisitivo".

Un gesto sencillo, pero muy efectivo

Primero de todo, nuestro economista explica que"existe inflación personal" que es la que "tienes tu cesta particular de la compra". Y señala cuál es el gesto para reducir nuestros gastos "gestiona tu inflación particular", es decir, en nuestra cesta de la compra particular, en los productos que adquiere cada uno, cuánto sube el total. Y esto es algo que "muy poca gente lo hace".

Y señala que aunque "en una negociación salarial no depende solamente de uno", no se puede perder de vista "qué fuerza tienes" y función de ello, "cuánto hace que se me sube el salario". "Tú has de ver muy bien en qué punto estás", señala Trías de Bes. Y una vez hecho, calcular si "estos niveles del IPC te ponen en una premura de actualizar su salario". A veces se "puede adoptar riesgos y pensar en un cambio de empresa", reflexiona el economista. En definitiva, cree que "esta situación de IPC te pone presión en cómo te vas situando a nivel de no perder poder adquisitivo".

#ECONOMÍA | La bajada del precio de los carburantes y la electricidad confirman la moderación del #IPC en diciembre https://t.co/2KyMfgupgx — COPE (@COPE) December 30, 2022





Sin embargo, muchas veces se vuelve complicado mantener una rutina: "La gente o la hace o no la hace". "hay personas que tiene su hoja de cálculo", relata Trías de Bes, que son "gente muy disciplinada" y apunta "lo que paga con la tarjeta para que no se le desmadre". "Y luego están los que viven al día", confiesa el experto. Teniendo un registro de los gastos se "puede hacer más de lo que crees".

Pero también está un tipo de gasto al que hay que prestar atención: "El imprevisto previsto". Por ejemplo, el seguro del coche "como no es mensual" sorprende cuando llega. De ahí que los gastos que no son mensuales haya que vigilarlos: "es muy importante los pagos que no tienes mensualmente, periodificarlos". Y esta es su recomendación para ello: "Son 500 euros que los divides en varias mensualidades".