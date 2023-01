Negocios y familias cuentan a COPE cómo les afecta la rebaja del IVA de los alimentos: "Es inapreciable"

Con la iniciativa llevada a cabo de la supresión orebaja del IVA del 4% en los alimentos que planteba el Gobierno, en COPE nos hemos desplazado hasta diferentes puntos de España para ver cómo está afectando esta medida. La Coruñoa, Brugos y Valencia han sido las regiones que se han visitado esta mañana en 'Herrera en COPE' para ver lo que supone esto en los precios y, sobre todo, a quienes más interesa: a los consumidores.

Noela Bao se ha acercado hasta un mercado, el de Eusebio da Guarda en La Coruña, y ha hablado con la propietaria de una frutería, Marisa, quien ha hablado de los cambios de precio a raíz de la rebaja del IVA. "Estamos poniendo las cosas a un poquito de precio bien para que la gente siga visitando al mercado y siga hacia adelante", decía la responsable, que aseguraba que no todo el mundo puede pagarse ciertos productos de "calidad". Por este motivo, también tienen artículos más económicos para que puedan optar por ellos.

Ahora bien, hay alimentos que no han bajado de precio como las judías porque "estamos en una época muy mínima", explicaba, añadiendo que esto eran alrededor de 20 días y luego ya se rebajaban. Por otro lado, en cuanto a los frutos, Marisa ha destacado el "Tomate de Raf, de Pata Negra", que es "un tomate mimado y plantado", y ha aconsejado hasta a Carlos Herrera a probarlo porque "está muy rico". "Este está a 14 euros el kilo", algo que ha sorprendido al comunicador que ha asemejado el alto precio al jamón. En cuanto a lo que se ahorran los consumidores, la responsable de la frutería ha comentado ahora suelen pagar en torno a "15 o 20 euros" en una compra buena.









¿Qué ocurre en los restaurantes?

En COPE también nos hemos ido a Burgos con Sergio Corral, que se ubicaba en el Restaurante La Fábrica, que da de comer a 130 comensales cuando está completo. En la cesta de la compra que hacen para ofrecerles en los almuerzos y las cenas, hemos hablado con el cocinero, Ricardo Temiño, quien ha tenido que destacar apenas están notando el impacto: "Los productos que han bajado el IVA, cuando miras la factura global no notas repercusión en la cantidad de producto que compramos. Y en el caso del pan lo traemos de una panadería de Madrid y, ahora nos cobran 60 euros de pan en unos 800 euros de gasto y no hemos notado el impacto. Si tocasen productos como el pescado, carnes o el vino sí lo notaríamos", comentaba.

Centrando el tiro directamente a un pedido tan solicitado en un restaurante como el café con leche, Ricardo ha señalado lo siguiente: "Seleccionando un artículo como el café con leche, teniendo en cuenta que ha subido la leche, teniendo en cuenta que el azúcar ha subido un 50%, al final es inapreciable, no podemos tocar el precio del café con leche, al revés, tendríamos que tocarlo para subirlo", explicaba el cocinero. Lo que sí siguen notando es el precio de lo inputs fijos como la factura de la luz: "En 2019 hablamos en torno a los 12.000 euros, en 2022 hablamos de 35.000 euros. No solo cobramos lo que se ve en el plato, hay que cobrar todo, un entorno, una luz, un calor, un servicio... todo eso ha tirado para arriba. Creo que es un tema de distribución, todo el dinero que se queda desde que sale del productor hasta que llega al consumidor final. No digo que tenga que ganar ese dinero, pero ahí es donde realmente notaríamos un buen precio de compra", reivindicaba.

Las familias también se ven afectadas

Por último, Pascual Claramonte se ha desplazado hasta Valencia para visitar a una familia y hemos hablado Nuria, la madre de la casa -casada y con dos hijos-, para ver el presupuesto que destinaba a la cesta de la compra, aseverando que de un año hasta ahora ha cambiado mucho el coste final: "Siempre es más de 600 euros. Para mí es muy significativo para el peso específico de la casa porque la compra es ya más que el peso que dedicamos a pagar la hipoteca de la casa", señalaba. Ahora bien, el descenso del precio de los alimentos asegura no haberlo notado aún

Además, Nuria ha afirmado haber cambiado sus hábitos de compra en los supermercados: "Antes solo compraba en uno, ahora me obligo a ir a tres o cuatro para comparar un poco los precios", añadiendo que, al final, "haces mucho ingenio en casa para sacar partido a lo que tienes", y no tener que ir a los establecimientos cada dos por tres. Para ella es una "preocupación", ya que es "un gasto muy fuerte" en la economía de su casa y, por ello, tiene que estar comparando entre varios supermercados con las aplicaciones de cada uno de ellos. Unas comparaciones que a Herrera le han parecido de 'científico', puesto que al final uno tiene que estar mirando durante un tiempo.