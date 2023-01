Alberto Herrera, visita una frutería en Madrid: "No puede bajar el precio, el producto sigue subiendo"

El pasado 1 de enero entraba en vigor la reducción o supresión del IVA en algunos productos básicos de la cesta de la compra. Pasados 10 días desde que entraba en vigor la medida, ¿se está notando a la hora de hacer la compra? ¿Ha bajado el precio de los alimentos con esta rebaja?

Alberto Herrera se ha desplazado hasta una frutería de Madrid para comprobarlo de primera mano. En concreto, nos cuenta cuál es la situación de 'Maruja', una frutería de barrio ubicada en el Paseo de la Habana que también vende embutidos, ibéricos, lácteos y bebidas, es decir, lo que viene siendo un ultramarinos de toda la vida.

El nombre viene porque era la mujer del dueño de la frutería. A finales de los ochenta Javier Aceituno empezó a trabajar como empleado y desde hace tres años es el propietario junto a otro socio. Pese al cambio, han querido respetar el nombre de la frutería y cuentan con un empleado.





Javier nos explica que no puede bajar los precios y nos detalla los motivos con algunos ejemplos, y es que el principal problema es que ha subido lo que le cuesta a él comprarlos. "En 'Maruja' Javier no puede bajar los precios porque aunque se haya bajado el IVA, los productos siguen subiendo para él, además hay que recordar que forma parte del último eslabón de la cadena", nos explica Alberto Herrera

"Compramos todo el producto en Mercamadrid, intentamos que sea producto nacional y de pequeños productores. La fruta es tan buena porque le damos un trato especial", cuenta Javier.

Tres ejemplos de productos que han subido de precio

Para entender por qué no puede bajar los precios, conocemos el ejemplo de tres productos concretos. En cuanto a la leche, "el IVA se ha suprimido, pero ha subido 7 céntimos el litro, por lo tanto". Por su parte, la fruta y verdura cuenta con una característica especial, y es que "tiene un precio que oscila mucho, no es estable, es la oferta y la demanda, y sobre ese precio se ajusta el cartel del día. No puedes tenerlo todo el mes al mismo precio", como cuenta Javier.





Por último, nos fijamos en la miel. En 'Maruja' "traemos una miel de León, de montaña. Venía el productor y nos decía que había subido la miel por la escasez este año y por el envase. El año pasado traía un envase de cristal que le costaba 29 céntimos, este año le cuesta 89 céntimos el mismo envase, por lo que nos ha repercutido 60 céntimos en la miel. Nosotros no la hemos subido porque no puedes estar todos los días moviendo precios porque generas una situación rara en el cliente".

"No puedes bajar los precios porque todo está subiendo", concluye Javier, dejando claro que, pese a la reducción del IVA, esto no puede repercutirse en el precio final ya que se compensa con otras subidas.